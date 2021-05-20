Чутки про появу культових кіногероїв у Call of Duty: Warzone найбільше підігрівали самі розробники цього проєкту. Тривалий час вони займалися лише натяками, але в останні кілька днів вирішили просто "засипати" гравців новою інформацією.

Цікаво Віртуозна гра на FFAR: геймери у захваті від нового музичного скіна з Call of Duty: Warzone

Варто розпочати з того, що у межах цієї тематичної події у Call of Duty: Warzone з'являться лише Джон Макклейн та Джон Рембо. Розробники поки не займалися натяками на появу інших культових кіногероїв у цій відеогрі. До старту цієї тематичної події автори навіть підготували спеціальний трейлер, який виконаний у дусі старих фільмів. Варто відзначити, що Джона Макклейна там чомусь немає, хоча є чимало відсилок до цього героя.

Трейлер з назвою "Герої бойовиків вісімдесятих" – відео

Розробники Call of Duty: Warzone вже відзначили, що у Верданську з'являться не лише кіногерої. Річ у тім, що вони також вирішили додати у відеогру одразу кілька нових локацій:

Nakatomi Plaza – хмарочос з фільму "Міцний горішок" та найвищий будинок в ігровому місті. У будівлі є сховище з коштовностями, яке потрібно якось ще відкрити.

Табори тих, хто вижив – локації з фільму "Рембо: Перша кров. Частина II", які замінюють звичайні табори. На цій території можна буде збирати жетони бійців, які потрібні для отримання певних бонусів.

Аванпост ЦРУ – локація з фільмів про Рембо, яка замінює один з ангарів. Там можна буде виконати певне завдання, а у нагороду отримати підтримку з повітря.

Nakatomi Plaza у відеогрі Call of Duty: Warzone / Фото портал Call of Duty

Культових кіногероїв можна буде придбати лише у складі спеціальних тематичних наборів. Важливо відзначити, що купити ці комплекти можна буде лише у період з 20 травня по 18 червня. Щоправда, ціну розробники вирішили зберігати у секреті до останнього (до остаточного виходу), але ми припускаємо, що один такий набір буде коштувати 2400 CoD Points (ігрова валюта), а це приблизно 20 доларів (понад 500 гривень).

У комплекті Рембо будуть йти наступні предмети: сам оперативник, три креслення, дві анімації добивання, амулет, годинник, візитка та емблема. А в аналогічному наборі Макклейна будуть знаходитися: оперативник, три креслення, одна анімація добивання, годинник, амулет, візитка й емблема. Також цікаво, що ці герої будуть розмовляти відомими фразами з фільмів.

Джон Рембо у відеогрі Call of Duty: Warzone / Фото портал Eurogamer

Джон Макклейн у відеогрі Call of Duty: Warzone / Фото портал Eurogamer

З цікавого ще можна відзначити появу у Call of Duty: Warzone нового режиму Power Grab, та старт схожих тематичних подій у Black Ops Cold War й Call of Duty: Mobile. З повним списком оновлень та інших нововведень можна ознайомитися за цим посиланням.