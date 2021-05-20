Слухи о появлении культовых киногероев в Call of Duty: Warzone больше всего подогревали сами разработчики этого проекта. Долгое время они занимались лишь намеками, но в последние несколько дней решили просто "засыпать" игроков новой информацией.

Интересно Виртуозная игра на FFAR: геймеры в восторге от нового музыкального скина с Call of Duty: Warzone

Стоит начать с того, что в рамках этого тематического события в Call of Duty: Warzone появятся только Джон Макклейн и Джон Рэмбо. Разработчики пока не занимались намеками на появление других культовых киногероев в этой видеоигре. До старта этого тематического события авторы даже подготовили специальный трейлер, который выполнен в духе старых фильмов. Стоит отметить, что Джона Макклейна там почему-то нет, хотя есть немало отсылок к этому герою.

Трейлер с названием "Герои боевиков восьмидесятых" – видео

Разработчики Call of Duty: Warzone уже отметили, что в Верданску появятся не только герои. Дело в том, что они также решили добавить в видеоигру сразу несколько новых локаций:

Nakatomi Plaza – небоскреб из фильма "Крепкий орешек" и самый высокий дом в игровом городе. В здании есть хранилище с драгоценностями, которое нужно как-то еще открыть.

Лагеря выживших – локации из фильма "Рэмбо: Первая кровь. Часть II", которые заменяют обычные лагеря. На этой территории можно будет собирать жетоны бойцов, которые нужны для получения определенных бонусов.

Аванпост ЦРУ – локация из фильмов о Рэмбо, которая заменяет один из ангаров. Там можно будет выполнить определенное задание, а в награду получить поддержку с воздуха.

Nakatomi Plaza в видеоигре Call of Duty: Warzone / Фото портал Call of Duty

Культовых киногероев можно будет приобрести только в составе специальных тематических наборов. Важно отметить, что купить эти комплекты можно будет только в период с 20 мая по 18 июня. Правда, цену разработчики решили хранить в секрете до последнего (до окончательного выхода), но мы предполагаем, что один такой набор будет стоить 2400 CoD Points (игровая валюта), а это примерно 20 долларов (более 500 гривен).

В комплекте Рэмбо будут идти следующие предметы: сам оперативник, три чертежа, две анимации добивания, амулет, часы, визитка и эмблема. А в аналогичном наборе Макклейна будут находиться: оперативник, три чертежа, одна анимация добивания, часы, амулет, визитка и эмблема. Также интересно, что эти герои будут разговаривать известными фразами из фильмов.

Джон Рэмбо в видеоигре Call of Duty: Warzone / Фото портал Eurogamer

Джон Макклейн в видеоигре Call of Duty: Warzone / Фото портал Eurogamer

Из интересного еще можно отметить появление в Call of Duty: Warzone нового режима Power Grab, и старт похожих тематических событий в Black Ops Cold War и Call of Duty: Mobile. С полным списком обновлений и других нововведений можно ознакомиться по этой ссылке.