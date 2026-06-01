Легендарна пригода повертається: розробка ремейка Baldur's Gate 2 офіційно стартувала

Після приголомшливого успіху третьої частини серії, світ Забутих Королівств знову готується до великих змін. Легендарна історія про нащадків Баала повертається у сучасному вигляді, обіцяючи гравцям знайомі пригоди з абсолютно новим рівнем виконання та несподіваними технічними рішеннями.

Чи вдасться розробникам повторити успіх Larian?

Wizards of the Coast вирішили повернути гравців на Узбережжя Мечів ще до того, як світ побачить очікувану Baldur's Gate 4. Згідно з останніми даними, у розробці перебуває повноцінний ремейк Baldur's Gate 2, а разом із ним, найімовірніше, оновлять і першу частину серії. Головною сенсацією стало залучення до проєкту Кевіна Мартенса – людини, яка колись виступала співпровідним дизайнером оригіналу, пише видання PC Gamer.

Кевін Мартенс має вражаючий послужний список, який охоплює золоту еру рольових ігор

Свого часу він працював у студії BioWare над такими шедеврами, як Jade Empire, Baldur's Gate 2 та доповненням Throne of Bhaal.

Його досвід також включає роботу над Neverwinter Nights та першою частиною Mass Effect.

У 2009 році він приєднався до Blizzard, де обіймав посаду провідного дизайнера контенту для Diablo 3.

Наразі Мартенс уже співпрацює з Archetype Entertainment – дочірньою структурою WotC, де допомагає у створенні науково-фантастичної RPG Exodus, проте паралельно він уже зосередився на відродженні класики Baldur's Gate.

Ремейк залишає більше простору для драматичних змін. Незрозуміло, наскільки глибокими вони будуть, але це захоплива перспектива,

– прокоментував журналіст PC Gamer Фрейзер Браун.

Масштаб s технічні виклики

Оригінальна дилогія – це монументальні пригоди, на проходження яких можна витратити сотні годин. Гравцям доведеться знову відвідати місто Аткатла, небезпечне Підземелля, населене дроу, та навіть інші плани існування. Проте головне питання полягає у технічній реалізації. Якщо попередні перевидання від студії Beamdog були лише покращеними версіями (ремастерами), то нинішній проєкт є повноцінним ремейком.

Це означає, що розробники можуть повністю переглянути бойову систему. Оригінальні ігри базувалися на боях у реальному часі з тактичною паузою, тоді як Baldur's Gate 3 довела неймовірну популярність покрокових битв. Наразі невідомо, чи ризикне Wizards of the Coast повністю змінити класичну механіку, чи запропонує гібридний варіант, який задовольнить і консервативних фанатів, і нову аудиторію.

Стратегія Hasbro та контекст ринку

Компанія Hasbro, якій належить Wizards of the Coast, намагається максимально ефективно використати успіх Baldur's Gate 3. Попри те, що студія Larian залишила франшизу заради розробки наступної гри у всесвіті Divinity, інтерес до бренду залишається на піку.

Створення абсолютно нової Baldur's Gate 4 з нуля – це тривалий процес, який може тривати багато років. Ремейки класики у цьому контексті виглядають як ідеальний стратегічний крок, що дозволить заповнити паузу між великими релізами.

Мине багато часу, перш ніж будь-яка команда зможе представити Baldur's Gate 4, адже їм доведеться починати все з нуля,

– додав Фрейзер Браун.

Окрім ігрових проєктів, бренд активно розширюється в інших напрямках. Телеканал HBO вже працює над серіалом за мотивами Baldur's Gate 3, який продовжить сюжет гри. Також готується роман-приквел про минуле Астаріона, офіційна кулінарна книга та навіть розмальовка для фанатів. Усі ці кроки свідчать про те, що власники прав намагаються перетворити серію на справжній мультимедійний всесвіт.

Коли чекати на повернення?

Точних термінів виходу ремейків поки не називають. Експерти нагадують, що подібні проєкти потребують значного часу: наприклад, створення оновленої версії Oblivion зайняло у розробників близько 4 років. Враховуючи обсяги контенту в Baldur's Gate 2, гравцям варто набратися терпіння, адже якісне перенесення класичної історії на сучасні рейки – це виклик навіть для досвідченої команди.