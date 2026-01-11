Baldur's Gate 3 запала в душу величезній кількості геймерів, зокрема через своїх харизматичних персонажів, з більшістю яких гравець при бажанні навіть може закрутити роман, інформує 24 Канал з посиланням на Kotaku.
Цікаво На нас чекає ще одна гра Life Is Strange, яка возз'єднає головних героїнь першої частини
Персонажі у BG 3 вийшли занадто хтивими?
Провідний сценарист Кевін Ван Орд відповів на запитання про те, що Larian хотіли б покращити у своїй майбутній грі Divinity, відносно хітової BG 3.
За його словами, розробники прагнуть створити глибші та складніші стосунки між компаньйонами та вповільнити початок романтичних стосунків між компаньйонами та гравцем.
По-перше, щоб між компаньйонами було більше взаємодії – не лише за допомогою більшої кількості чи покращення жартів, але й щоб вони розвивали глибші стосунки один з одним, так само як роблять це з гравцями. По-друге, щоб дружба та романтика між гравцями та персонажами була вишуканішою, щоб побудова стосунків здавалася природнішою,
– сказав Кевін.
Для фанатів Baldur's Gate 3 цілком зрозумілий сенс слів сценариста, адже RPG дійсно має таку проблему.
Зробив кілька вдалих реплік та догодив компаньйону – він вже тебе кохає. Особливо яскравим цей недолік був до виправлення, що навіть призвело до того, що в грі з'явилася унікальна категорія секс-спідранів.
Отож, маємо надію що в Larian Studios вдасться дійсно покращити цей аспект рольової гри у Divinity.
Що відомо про Divinity?
Нова гра студії анонсована як Divinity та була представлена на The Game Awards 2025.
Проєкт має стати наймасштабнішою грою студії, але наразі не має дати виходу.
Divinity збереже зв'язок із попередніми частинами – у ній будуть присутні деякі персонажі та непряма сюжетна спадкоємність із Divinity: Original Sin 2. Хоча історія буде новою, а саму гру не називають "третьою" частиною, а скоріше перезапуском серії.