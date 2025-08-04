Вихід довгоочікуваного ремейку першої частини Gothic відкладено. Розробники Alkimia Interactive та видавець THQ Nordic повідомили нову дату релізу. А щоб не лишати фанатів розчарованими, для них підготували приємний сюрприз.

Коли вийде ремейк Gothic 1?

Повноцінний реліз Gothic 1 Remake тепер заплановано на початок 2026 року для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Разом із анонсом нової дати виходу розробники представили свіжий трейлер, у якому показали оновленого мага Ксардаса та кадри з бойовою системою, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення розробників у Steam.

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Дивіться новий трейлер Gothic 1 Remake: відео

Нагадаємо, вже деякий час кожен охочий може зіграти в безкоштовну демоверсію гри, покликану компенсувати очікування. Вона називається "Пролог Ніраса" (Nyras Prologue). Досі ця тестова гра була доступна лише на ПК, але тепер і власники консолей PlayStation 5 та Xbox Series X/S можуть отримати до неї доступ.

Це окрема передісторія, події якої відбуваються до початку основного сюжету оригінальної гри. Вона познайомить гравців зі світом, персонажами та оновленою бойовою системою.

Окрім цього, THQ Nordic зробила ще один важливий анонс: у 2026 році на консолях PlayStation та Xbox вийде вся класична трилогія Gothic. Порти першої, другої та третьої частин отримають адаптовані під геймпади схеми управління.

Реліз гри раніше був запланований до кінця 2025 року. Точної дати – день та місяць – не називали ні для старого вікна релізу, ні для нового.

Що ми вже знаємо про ремейк Gothic 1 з попередніх заяв?