Долгожданный ремейк Gothic 1 откладывается
Выход долгожданного ремейка первой части Gothic отложен. Разработчики Alkimia Interactive и издатель THQ Nordic сообщили новую дату релиза. А чтобы не оставлять фанатов разочарованными, для них подготовили приятный сюрприз.
Когда выйдет римейк Gothic 1?
Полноценный релиз Gothic 1 Remake теперь запланирован на начало 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вместе с анонсом новой даты выхода разработчики представили свежий трейлер, в котором показали обновленного мага Ксардаса и кадры с боевой системой, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление разработчиков в Steam.
Смотрите также THQ Nordic представили продолжение культовой серии Darksiders – первый трейлер
Смотрите новый трейлер Gothic 1 Remake: видео
Напомним, уже некоторое время каждый желающий может сыграть в бесплатную демоверсию игры, призванную компенсировать ожидания. Она называется "Пролог Нираса" (Nyras Prologue). До сих пор эта тестовая игра была доступна лишь на ПК, но теперь и владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S могут получить к ней доступ.
Это отдельная предыстория, события которой происходят до начала основного сюжета оригинальной игры. Она познакомит игроков с миром, персонажами и обновленной боевой системой.
Кроме этого, THQ Nordic сделала еще один важный анонс: в 2026 году на консолях PlayStation и Xbox выйдет вся классическая трилогия Gothic. Порты первой, второй и третьей частей получат адаптированные под геймпады схемы управления.
Релиз игры ранее был запланирован до конца 2025 года. Точной даты – день и месяц – не называли ни для старого окна релиза, ни для нового.
Что мы уже знаем о римейке Gothic 1 из предыдущих заявлений?
- Римейк Gothic 1 является одним из самых ожидаемых проектов на платформе Steam, где его добавили в список желаемых более 1 миллиона пользователей.
- Разработкой занимается испанская студия Alkimia Interactive, созданная издателем THQ Nordic специально для этого проекта. К команде разработчиков также присоединились некоторые бывшие сотрудники студии Piranha Bytes, авторов оригинальной игры.
- Сам римейк обещает быть верным оригиналу 2001 года, но с модернизированным боем и новым контентом, в частности ранее недоступной заброшенной шахтой.
- Игра создается на Unreal Engine 5.
- Боевая система была значительно переработана. Она стала более сложной и требовательной, требуя от игрока тактического подхода и планирования. Эффективность оружия будет зависеть от тренировок. Систему улучшали на основе отзывов сообщества после выпуска первых тизеров.
- Одним из ключевых аспектов является создание иммерсивного мира, где NPC имеют собственный распорядок дня, а окружение динамично реагирует на действия игрока.
- Основная сюжетная линия останется верной оригиналу, но разработчики планируют исправить логические несоответствия и сюжетные дыры, которые были в первой части. Также будут расширены уже существующие истории.
- Системы крафта и прокачки. Системы кузнечного дела, приготовления пищи и алхимии будут расширены. Игроки смогут модифицировать свою броню, что будет иметь незначительный визуальный эффект. Также броня NPC будет иметь вариации, в отличие от оригинала, где все доспехи выглядели одинаково.
- Для создания реалистичных анимаций используется система искусственного интеллекта "motion magic" на основе записей motion capture. Лица для примерно 600 NPC были сгенерированы с помощью технологии глубокого обучения, во избежание повторений.
- Подтверждено, что игра будет поддерживать модификации с помощью языка сценариев AngelScript.