Тінь четвертого "Відьмака"

Розробники призупинили активне виробництво оновленої версії гри, оскільки її створюють на технологічній базі майбутньої The Witcher 4. Фахівцям доведеться зачекати, доки основна команда просунеться далі у розробці та підготує всі необхідні інструменти, асети та робочі процеси, пише IGN.

Оскільки The Witcher Remake будуватимуть на фундаменті від The Witcher 4, нам потрібні готові інструменти та ресурси для ефективної розробки,

– прокоментував представник CD Projekt Red.

Нові пріоритети польських розробників

Зараз команда Fool's Theory, якій довірили роботу над ремейком, переключила основні сили на створення масштабного доповнення Songs of the Past для третьої частини гри, події якого розгорнуться на батьківщині Любистка – у Леттені.

Також студія допомагає з виробництвом четвертої частини. Автори прагнуть заздалегідь опанувати нові технології, щоб згодом ефективніше працювати над відтворенням першої частини відьмацької саги.

Коли чекати на повернення Геральта

Попри вимушену паузу, фанатам не варто хвилюватися за долю проєкту, який анонсували ще у 2022 році. Розробники планують перенести пригоди Геральта у відкритий світ та переробити або взагалі прибрати застарілі механіки оригінальної версії.

Оскільки реліз The Witcher 4 заплановано на 2028 рік, оновлену першу частину навряд чи випустять раніше цього терміну. Найімовірніше, ремейк з'явиться у проміжку між четвертою та п'ятою частинами франшизи, щоб підігріти інтерес публіки під час розробки нової трилогії, яку планують завершити за шість років.

Паралельно з цим польський гігант активно розширює штат для створення абсолютно нової гри під кодовою назвою Project Hadar, а вже 29 вересня випустить безкоштовне графічне та геймплейне оновлення для третього "Відьмака".