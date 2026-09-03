Тень четвертого "Ведьмака"

Разработчики приостановили активную разработку обновленной версии игры, поскольку она создается на технологической базе будущей The Witcher 4. Специалистам придется подождать, пока основная команда продвинется дальше в разработке и подготовит все необходимые инструменты, ассеты и рабочие процессы, пишет IGN.

Поскольку The Witcher Remake будет создаваться на основе The Witcher 4, нам нужны готовые инструменты и ресурсы для эффективной разработки,

– прокомментировал представитель CD Projekt Red.

Новые приоритеты польских разработчиков

Сейчас команда Fool's Theory, которой доверили работу над ремейком, переключила основные силы на создание масштабного дополнения Songs of the Past для третьей части игры, события которого развернутся на родине Любистка – в Леттене.

Также студия помогает с производством четвертой части. Авторы стремятся заранее освоить новые технологии, чтобы впоследствии эффективнее работать над воссозданием первой части ведьмацкой саги.

Когда ждать возвращения Геральта

Несмотря на вынужденную паузу, фанатам не стоит беспокоиться о судьбе проекта, который анонсировали еще в 2022 году. Разработчики планируют перенести приключения Геральта в открытый мир и переработать или вообще убрать устаревшие механики оригинальной версии.

Поскольку релиз The Witcher 4 запланирован на 2028 год, обновленную первую часть вряд ли выпустят раньше этого срока. Скорее всего, ремейк появится в промежутке между четвертой и пятой частями франшизы, чтобы подогреть интерес публики во время разработки новой трилогии, которую планируют завершить через шесть лет.

Параллельно с этим польский гигант активно расширяет штат для создания совершенно новой игры под кодовым названием Project Hadar, а уже 29 сентября выпустит бесплатное графическое и геймплейное обновление для третьего "Ведьмака".