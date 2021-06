Знову погані новини: ремейк відеогри Prince of Persia: The Sands of Time не вийде у цьому році

Розробники ремейка Prince of Persia: The Sands of Time відзначили, що гра не вийде у цьому році. Цікаво, що реліз цього проєкту відкладається вже не вперше.

У вересні 2020 року компанія Ubisoft дуже неочікувано анонсувала ремейк культової гри Prince of Persia: The Sands of Time. Щоправда, поки ця відеогра згадується лише у контексті різноманітних проблем.

Насправді проблеми виникли одразу, бо трейлер з представленням ремейка Prince of Persia: The Sands of Time просто "потонув" у негативних відгуках, а також зібрав чималу кількість дизлайків. Фанати розкритикували якість цього ремейка, а особливо вони "відзначили" його візуальну складову.

Представники Ubisoft одразу ж заявили, що у трейлері представлена рання версія гри, а до дати виходу все зміниться. Щоправда, здається, реальність була трохи інша, бо цю дату вже кілька разів переносили, а останнього разу взагалі на невизначений термін. На початку року навіть з'являлися чутки, що Ubisoft змінила команду розробників цього проєкту.

Цього разу розробники відзначили, що реліз ремейка гри Prince of Persia: The Sands of Time відбудеться лише у 2022 році. А також вони додали, що не планують представляти свої напрацювання на презентації Ubisoft Forward, яка відбудеться вже 12 червня. Розробники подякували шанувальникам за підтримку, а також відзначили, що все йде за їхнім планом. Щоправда, поділитися хоч якоюсь новою інформацією вони не готові зараз.

Напевно, представники компанії прийняли правильне рішення, коли перенесли гру на 2022 рік. Бо у цієї серії чимала кількість шанувальників, але ігри про пригоди Принца не виходять вже років десять. Навряд чи зараз фанати готові прийняти такий достатньо посередній продукт.

Трейлер ремейка Prince of Persia: The Sands of Time – відео