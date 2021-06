Опять плохие новости: ремейк видеоигры Prince of Persia: The Sands of Time не выйдет в этом году

Разработчики ремейка Prince of Persia: The Sands of Time отметили, что игра не выйдет в этом году. Интересно, что релиз этого проекта откладывается уже не в первый раз.

В сентябре 2020 года компания Ubisoft очень неожиданно анонсировала ремейк культовой игры Prince of Persia: The Sands of Time. Правда, пока эта видеоигра упоминается только в контексте различных проблем.

На самом деле проблемы возникли сразу, потому что трейлер с представлением ремейка Prince of Persia: The Sands of Time просто "утонул" в негативных отзывах, а также собрал немалое количество дизлайков. Фанаты раскритиковали качество этого ремейка, а особенно они "отметили" его визуальную составляющую.

Представители Ubisoft сразу же заявили, что в трейлере представлена ранняя версия игры, а до даты выхода все изменится. Правда, кажется, реальность была немного иная, потому что эту дату уже несколько раз переносили, а в последний раз вообще на неопределенный срок. В начале года даже появлялись слухи, что Ubisoft поменяла команду разработчиков этого проекта.

На этот раз разработчики отметили, что релиз ремейка игры Prince of Persia: The Sands of Time состоится только в 2022 году. А также они добавили, что не планируют представлять свои наработки на презентации Ubisoft Forward, которая состоится уже 12 июня. Разработчики поблагодарили поклонников за поддержку, а также отметили, что все идет по их плану. Правда, поделиться хоть какой-то новой информацией они не готовы сейчас.

Наверное, представители компании приняли правильное решение, когда перенесли игру на 2022 год. Поскольку в этой серии немалое количество поклонников, но игры о приключениях Принца не выходят уже лет десять. Вряд ли сейчас фанаты готовы принять такой достаточно посредственный продукт.

Трейлер ремейка Prince of Persia: The Sands of Time – видео