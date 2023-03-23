Попри офіційний анонс Silent Hill 2 наприкінці 2022 року, дата виходу довгоочікуваного ремейку гри жахів на виживання офіційно ще не оголошена.

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Ремейк Silent Hill 2

Замість того, щоб тримати шанувальників у невіданні щодо розробки Silent Hill 2, Bloober, схоже, вирішив повідомити поточний статус гри. При цьому не повідомляючи жодної офіційної інформації про дату випуску.

Цікаво, що 2023 рік уже став роком ремейків ігор жахів на виживання. Рік розпочався з випуску ремейку Dead Space від Electronic Arts, який був сприйнятий надзвичайно позитивно.

Оскільки березень добігає кінця, Capcom готується до випуску ремейку Resident Evil 4. Тож зусиллями Dead Space і Resident Evil 4 повертаються дві найкращі ігри жахів на виживання, які коли-небудь були випущені. Можливо, Bloober Team може додати третю гру до цього списку.

Трейлер ремейку Silent Hill 2: дивіться відео

Генеральний директор Bloober Team Пьотр Баб'єно пояснив, що розробка Silent Hill 2 відбувається швидше, ніж очікували шанувальники. Бабієно каже, що Silent Hill 2 "технічно готова". Хоча це не означає, що гра закінчена, схоже, Bloober близька до завершення гри.