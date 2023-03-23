Несмотря на официальный анонс Silent Hill 2 в конце 2022 года, дата выхода долгожданного ремейка игры ужасов на выживание официально еще не объявлена.

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Ремейк Silent Hill 2

Вместо того чтобы держать поклонников в неведении по разработке Silent Hill 2, Bloober, похоже, решил сообщить текущий статус игры. При этом, не сообщая ни одной официальной информации о дате выпуска.

Интересно, что 2023 уже стал годом ремейков игр ужасов на выживание. Год начался с выпуска ремейка Dead Space от Electronic Arts, который был воспринят очень положительно.

Поскольку март подходит к концу, Capcom готовится к выпуску ремейка Resident Evil 4. Поэтому усилиями Dead Space и Resident Evil 4 возвращаются две лучшие игры ужасов на выживание, которые когда-либо были выпущены. Возможно, Bloober Team может добавить третью игру в этот список.

Трейлер ремейка Silent Hill 2: смотрите видео

Генеральный директор Bloober Team Петр Бабьено объяснил, что разработка Silent Hill 2 происходит быстрее, чем ожидали поклонники. Бабиено говорит, что Silent Hill 2 "технически готова". Хотя это не означает, что игра окончена, похоже, Bloober близка к завершению игры.