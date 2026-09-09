Оновлена версія легендарної гри з'явиться 5 листопада 2026 року ексклюзивно на консолі Nintendo Switch 2 і вже претендує на головні ігрові нагороди, інформує 24 Канал.

Масштабне оновлення культової класики

Японський медіагігант провів чергову презентацію Nintendo Direct на честь 40-річчя знаменитої франшизи.

Під час заходу продюсер серії Ейдзі Аонума вперше представив широкій публіці ігровий процес ремейка класичної гри 1998 року.

Розробники Zelda: Ocarina of Time Remake повністю оновили графіку, додали окрему кнопку стрибка, повноцінне озвучення у катсценах і динамічний час у містах.

Гравці також зможуть керувати рогаткою за допомогою гіроскопа та навіть наспівувати мелодії на окарині у мікрофон консолі.

Трейлер гри: дивіться відео

Разом із грою компанія підготувала ювілейну версію консолі Nintendo Switch 2, яка з'явиться у продажу 29 жовтня 2026 року. Корпус пристрою, док-станцію та контролери Joy-Con оформили у фірмових зелених, чорних і золотих тонах.

Представлення консолі: перегляньте ролик

Оригінальна Ocarina of Time 1998 року виходу здобула статус однієї з найвеличніших ігор у історії відеоігрової індустрії.

Попри те, що студія Rockstar Games паралельно готує на листопад вихід свого масштабного блокбастера Grand Theft Auto 6, оновлена пригода Лінка має всі шанси зіпсувати їм тріумф.

Серія від Nintendo має колосальну армію відданих шанувальників, тому саме цей ремейк може поборотися за звання Game of the Year, затьмаривши довгобуд від Rockstar.