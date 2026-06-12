Викидайте все, починаємо знову: інсайдер каже, що однин з ремейків Resident Evil перезавантажил

Світ відеоігор сколихнула новина про ймовірні зміни в планах Capcom щодо оновлення класичних частин Resident Evil. Поки фанати чекають на офіційні анонси, внутрішні процеси компанії натякають на серйозну трансформацію одного з найбільш очікуваних проєктів.

Нові виклики для Capcom

Після місяців спекуляцій та очікувань компанія Capcom нарешті офіційно представила Resident Evil: Code: Veronica під час заходу Summer Game Fest 2026. Це оновлення стане наступним кроком у масштабній стратегії студії з переробки класичних ігор серії, яку розпочали ще у 2019 році з виходу успішного ремейку другої частини. Тепер, коли гравці знають, що на реліз Code: Veronica варто чекати у 2027 році, увага спільноти миттєво переключилася на наступний потенційний проєкт – Resident Evil Zero. Проте останні новини вказують на те, що шлях цієї гри до релізу є вельми тернистим, пише видання Wccftech.

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За інформацією відомого інсайдера під псевдонімом Dusk Golem, який неодноразово надавав точні дані щодо планів Capcom, розробка ремейку Resident Evil 0 не проходить гладко. Він стверджує, що проєкт уже встиг пройти через повне перезавантаження прямо посеред виробничого процесу. Це рішення керівництва компанії свідчить про бажання змінити концепцію або підвищити якість майбутнього продукту.

Проект перезапустили на стадії розробки, і зараз ним керує підрозділ Capcom Div 1,

– прокоментував ситуацію інсайдер Dusk Golem.

Чому Capcom змінила команду?

Чутки про зміну команди розробників викликали жваве обговорення серед фанатів. Раніше існували побоювання, що над ремейком Resident Evil 0 працює та сама студія, яка відповідала за Resident Evil 3 Remake. Попри комерційний успіх оновленої третьої частини, вона отримала неоднозначні відгуки від критиків і гравців. Багато хто вважає її найслабшою ланкою в сучасній лінійці ремейків Capcom (куди також входять RE2 та RE4). Основні претензії стосувалися радикальних змін у сюжеті та значного скорочення ігрового контенту порівняно з оригіналом.

Саме тому новина про передачу проєкту команді Div 1 виглядає як позитивний сигнал для аудиторії. Цей підрозділ Capcom відомий своєю роботою над ключовими частинами серії та високими стандартами якості. Перезапуск розробки може означати, що компанія врахувала минулі помилки та прагне створити продукт, який максимально відповідатиме очікуванням прихильників серії.

Фанати мали підстави для занепокоєння, оскільки щось, очевидно, пішло не так під час створення ремейку,

– пише автор матеріалу на Wccftech Девід Каркасоле.

Хоча Dusk Golem протягом багатьох років довів свою надійність як джерело інформації про Resident Evil, варто пам'ятати, що ці дані поки залишаються на рівні чуток. Офіційна інформація від Capcom може з'явитися лише після релізу Code: Veronica, який запланували для персональних комп'ютерів та сучасних консолей на 2027 рік.

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Гравцям залишається сподіватися, що додатковий час і досвідчена команда допоможуть Resident Evil 0 отримати гідне друге життя, зберігши при цьому дух оригіналу та унікальні механіки виживання. Подальша доля проєкту залежатиме від того, наскільки вдало Div 1 зможе реалізувати свій погляд на класичну історію про початок біологічної катастрофи.