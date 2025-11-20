Resident Evil 9: Requiem ще не вийшла, але для неї вже готують DLC

Реліз нової частини культової франшизи жахів відбудеться лише за кілька місяців, проте в мережі вже з’явилися чутки про запланований пострелізний контент. За чутками, розробники паралельно працюють над сюжетним розширенням, яке зосередиться на персонажі, тісно пов’язаному з протагоністкою основної гри. Якщо це правда, тоді студія має амбітні плани щодо підтримки проєкту після виходу.

Що готує Capcom для Resident Evil 9?

Навколо майбутньої частини Resident Evil, що отримала підзаголовок Requiem, склалася доволі незвична ситуація. Попри те, що офіційні джерела та інтерв'ю вже надали певну кількість фактів, ключові аспекти сюжету і ґеймплею лишаються таємницею. Основним джерелом спекуляцій та інсайдерської інформації наразі виступає відомий у спільноті інформатор Dusk Golem, який поділився інтригуючими даними щодо планів Capcom, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Згідно з останніми повідомленнями інсайдера, студія не просто планує підтримку гри, а вже має в активній розробці "як мінімум одне" сюжетне доповнення рівня DLC. Це доволі цікавий прецедент, враховуючи, що до виходу базової версії гри залишається ще декілька місяців. Dusk Golem стверджує, що чув про цей факт із різних джерел неодноразово, що додає ваги цим словам.

Центральною фігурою імовірного доповнення має стати Алісса. Це матір Грейс Ешкрофт, яка виступить у центрі основної сюжетної кампанії Resident Evil 9: Requiem. Уважні фанати вже могли помітити Аліссу в рекламних трейлерах гри, проте її роль у загальній історії досі залишається загадкою.

Трейлер Resident Evil 9: Requiem: дивіться відео

Інсайдер не надав конкретних деталей щодо того, як саме її сюжетна лінія переплітатиметься з пригодами доньки, але сам факт вибору цього персонажа для DLC виглядає логічним кроком для розширення лору всесвіту.

Варто зазначити, що подібна стратегія не є новою для серії. Попередня частина, Resident Evil Village, отримала масштабне доповнення, де гравцям дали можливість керувати Роуз, донькою протагоніста Ітана Вінтерса. Сценарій, у якому наступне DLC дозволить зіграти за матір героїні, виглядає як дзеркальне відображення попереднього досвіду і цілком вписується в концепцію спадкоємності поколінь, яку останнім часом експлуатує Capcom.

Залишаємося скептиками

Проте до будь-якої інформації від Dusk Golem варто ставитися з обережністю. Попри його солідний послужний список у минулому, останнім часом виникає плутанина, зокрема щодо участі Леона Кеннеді. Як ми писали раніше, цей інсайдер натякав на його присутність, тоді як Capcom офіційно заперечує участь цього персонажа в новій грі, як писало видання Stevivor.

Це створює певну напругу: або розробники навмисно вводять аудиторію в оману заради сюрпризу (який, очевидно, вже не вдасться), або ж джерела інформатора можуть бути неточними. Тому, попри високу ймовірність існування DLC про Аліссу, фанатам варто дочекатися офіційного анонсу від видавця.

Нагадаємо, Resident Evil 9 повинна вийти 27 лютого 2026 року.