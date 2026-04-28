Розробник Resident Evil Requiem анонсував міні-гру у всесвіті проєкту, але не те саме велике DLC

Проєкт Resident Evil Requiem продемонстрував вражаючі результати, ставши найуспішнішим релізом у жанрі горору за всю історію серії. Поки гравці досліджують похмурі куточки нової пригоди, розробники готують перше розширення контенту, яке з'явиться зовсім скоро і додасть грі динаміки.

Яким буде майбутнє Resident Evil Requiem?

Неймовірний комерційний успіх Resident Evil Requiem здивував навіть самих творців. Менш ніж за два місяці гра розійшлася тиражем у 7 мільйонів одиниць, що стало абсолютним рекордом для франшизи. Такі показники змусили компанію CAPCOM переглянути свої фінансові прогнози на 2026 фінансовий рік. Очікуваний чистий прибуток зріс з 319,9 мільйона доларів до 341,8 мільйона доларів, що свідчить про зростання на 6,9%. На тлі цих досягнень фанати з нетерпінням очікують на першу порцію додаткового контенту – безкоштовну міні-гру, пише Insider Gaming.

В інтерв'ю японському виданню Denfaminicogamer режисер гри Коші Наканіші та продюсер Масато Кумадзава натякнули на дуже близький реліз цього оновлення. Орієнтиром слугує "Золотий тиждень" у Японії – період великих свят, що триває з 29 квітня до 6 травня.

Продюсер зазначив, що завершення основного сюжету якраз до завершення цих канікул буде ідеальним моментом, оскільки доступ до міні-гри відкривається лише після проходження кампанії. З огляду на ці слова, оновлення може стати доступним уже 7 травня.

Про що буде міні-гра?

Сама міні-гра якимось чином зосереджена на бойовій системі основного проєкту. Коші Наканіші закликав гравців, яким не вистачило гострих відчуттів у фіналі, підготувати свою зброю та чекати на сюрпризи, які змусять їх здивуватися. Хоча офіційної назви режиму ще немає, у спільноті побутує думка, що це буде оновлена версія класичних "Найманців".

Трохи статистики

Цікавою є і внутрішня статистика проєкту, яку наводить видання Wccftech:

Виявилося, що під час гри за Леона близько 90 відсотків користувачів віддають перевагу вигляду від третьої особи.

У главах за Грейс ситуація інша: 60 відсотків обирають вигляд від першої особи.

40 відсотків залишаються вірними класичній камері з-за плеча.

Також помітні регіональні розбіжності: гравці в Азії та Японії майже завжди обирають третю особу, тоді як користувачі персональних комп'ютерів частіше схиляються до формату шутера від першої особи.

Що вирізали з гри та що в ній змінили?

Розробники також поділилися деталями виробничого процесу. Як і у випадку з сьомою частиною серії, Resident Evil Requiem позбулася певного контенту під час створення. Команда прийняла важке рішення повністю вирізати другий розділ гри, щоб покращити темп оповіді та зробити її доступнішою.

Філософія розробки базувалася на принципі "віднімання" зайвого, навіть якщо це було болісно для авторів. Більше того, спочатку гра планувалася виключно про Леона та Раккун-Сіті, але роль Грейс настільки розрослася, що вона стала повноцінною другою головною героїнею.

Велике DLC: що треба знати

Щодо великого сюжетного DLC, то тут новин менше. Наканіші підтвердив, що робота над додатковою історією триває, проте зараз він не може розкрити жодних подробиць. Згідно з неофіційною інформацією від інсайдера Dusk Golem, графік виходу контенту змістився.

Раніше планувалося, що сюжетне доповнення вийде у 2026 році, щоб заповнити паузу перед релізами оновлених версій Code Veronica та Resident Evil Zero. Через затримку виходу основної гри реліз DLC може відбутися наприкінці 2026 року або перенестися на 2027 рік.

Гравці сподіваються побачити в ньому повернення відомих персонажів, як-от Клер або Ада, але поки що офіційних підтверджень цьому немає.