Стратегія великих форматів

Японська студія вирішила переглянути свій підхід до розширення всесвіту хорору. Замість випуску дрібних побічних проєктів, Capcom планує інвестувати у великі сюжетні DLC. Ці доповнення за своєю амбітністю та тривалістю нагадуватимуть відомі Shadows of Rose для Resident Evil Village або Separate Ways для оновленої четвертої частини, пише видання TheGamer.

Capcom інвестує у створення довших сюжетних DLC у майбутньому серії, які за довжиною та амбітністю будуть подібними до Separate Ways або Shadows of Rose, як для Requiem, так і для прийдешніх ігор,

– прокоментував відомий інсайдер та датамайнер Dusk Golem.

Інсайдери пояснюють такий крок тим, що останніми роками компанія зіткнулася з труднощами під час створення окремих побічних ігор на кшталт серій Revelations або Survivor. Тепер довгі сюжетні доповнення стануть своєрідним "містком" між виходом основних частин франшизи. Це дозволяє розробникам експериментувати з ігровими механіками та новими героями, не ризикуючи масштабами великих проєктів.

Коли чекати на продовження та хто опиниться в центрі уваги

Попри великі очікування фанатів, нові пригоди у світі Requiem доведеться почекати. Повідомляють, що вихід DLC запланували вже після релізу Resident Evil Veronica – рімейку культової Code Veronica, який має з'явитися наступного року. Така гнучкість у плануванні дозволяє Capcom оперативно реагувати на запити спільноти, хоча розробники зазвичай не розписують свої кроки більш ніж на 5 років наперед.

Я думаю, дехто вважає, що Capcom має якийсь генеральний план, але це не так. Вони швидше реагують на обставини, і я щиро вірю, що це допомогло привести серію до її третьої золотої доби,

– додав Dusk Golem.

Щодо сюжетного наповнення, то фінальні сцени Resident Evil Requiem залишили чимало запитань про таємні організації та долю головних героїв. Хоча Леон Кеннеді знову продемонстрував неймовірні навички у фіналі гри, експерти припускають, що його історія може на цьому завершитися.

Новим обличчям серії називають Грейс, яка вже стала популярною серед гравців. Однак перехід до гри за неї може кардинально змінити геймплей, адже вона не є професійним бійцем.

Нагадаємо, що Resident Evil Requiem отримала високі оцінки від критиків – 89 балів зі 100, а рейтинг від гравців склав 4 бали.