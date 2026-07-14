Стратегия больших форматов

Японская студия решила пересмотреть свой подход к расширению вселенной хоррора. Вместо выпуска мелких побочных проектов Capcom планирует инвестировать в большие сюжетные DLC. Эти дополнения по своей амбициозности и продолжительности будут напоминать известные "Shadows of Rose" для Resident Evil Village или "Separate Ways" для обновленной четвертой части, пишет издание TheGamer.

Capcom будет инвестировать в создание более длинных сюжетных DLC в будущих играх серии, которые по длине и масштабности будут схожи с Separate Ways или Shadows of Rose, как для Requiem, так и для будущих игр,

– прокомментировал известный инсайдер и датамайнер Dusk Golem.

Инсайдеры объясняют такой шаг тем, почему в последние годы компания столкнулась с трудностями при создании отдельных побочных игр, подобных сериям Revelations или Survivor. Теперь длинные сюжетные дополнения станут своеобразным "мостиком" между выходом основных частей франшизы. Это позволяет разработчикам экспериментировать с игровыми механиками и новыми героями, не рискуя масштабами больших проектов.

Когда ждать продолжения и кто окажется в центре внимания

Несмотря на большие ожидания фанатов, новые приключения в мире Requiem придется немного подождать. Сообщается, что выход DLC запланирован уже после релиза Resident Evil Veronica – римейка культовой Code Veronica, который должен появиться в следующем году. Такая гибкость в планировании позволяет Capcom оперативно реагировать на запросы сообщества, хотя разработчики обычно не расписывают свои шаги более чем на 5 лет вперед.

Я думаю, некоторые считают, что у Capcom есть какой-то генеральный план, но это не так. Они скорее реагируют на обстоятельства, и я искренне верю, что это помогло привести серию к ее третьему золотому веку,

– добавил Dusk Golem.

Что касается сюжетного наполнения, то финальные сцены Resident Evil Requiem оставили немало вопросов о тайных организациях и судьбе главных героев. Хотя Леон Кеннеди вновь продемонстрировал невероятные навыки в финале игры, эксперты предполагают, что его история может на этом завершиться.

Новым лицом серии называют Грейс, которая уже стала популярной среди игроков. Однако переход к игре за нее может кардинально изменить геймплей, ведь она не является профессиональным бойцом.

Напомним, что Resident Evil Requiem получила высокие оценки от критиков – 89 баллов из 100, а рейтинг от игроков составил 4 балла.