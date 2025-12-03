На японському телебаченні показали шматок ґеймплею Resident Evil Requiem

Шанувальники культової серії ігор у жанрі survival horror отримали несподівану можливість зазирнути за лаштунки розробки одного з найочікуваніших проєктів Capcom. Завдяки трансляції на японському телебаченні у вільний доступ потрапив уривок ігрового процесу.

Нові кадри дозволяють оцінити загальний настрій майбутнього релізу та пересвідчитися у зміні вектора розвитку серії. Крім того, вони розкрили раніше невідому локацію й показали ключові особливості керування персонажем, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Чим Resident Evil Requiem планує лякати гравців?

Ігрова індустрія готується до насиченого 2026 року, і новий проєкт від Capcom обіцяє стати однією з найяскравіших подій у жанрі. Resident Evil Requiem продовжує розширювати всесвіт знаменитої франшизи, вводячи в гру нову протагоністку – Грейс Ешкрофт. Хоча розробники раніше вже ділилися інформацією про те, чим Грейс відрізнятиметься від попередніх героїв серії, саме свіже відео дає змогу побачити її безпосередньо у дії.

Джерелом нових кадрів став відомий інсайдер Dusk Golem, який має репутацію надійного інформатора у спільноті. Він поширив відеозапис, зроблений під час спеціальної програми, присвяченої серії Resident Evil, що транслювалася виключно на японському телебаченні. У ролику Грейс досліджує нову територію та вступає у бій із зомбі, використовуючи пістолет.

Ґеймплей Resident Evil Requiem, який показали на телебаченні в Японії: дивіться відео

Найцікавішою деталлю 34-секундного відео стала демонстрація нової механіки перемикання перспективи. Гравці матимуть змогу миттєво змінювати вигляд від першої особи на вигляд від третьої особи.

Варто зазначити, що режим від першої особи виглядає значно більш моторошним та клаустрофобним. Це пояснює дизайнерське рішення розробників включити обидва варіанти камери, надаючи гравцям вибір між класичним сприйняттям та повним зануренням у жах.

Нова локація

Локація, показана у відео, є внутрішнім приміщенням, яке раніше не фігурувало в жодних офіційних трейлерах чи попередніх демонстраціях ігрового процесу. Це підтверджує, що розробники тримають у таємниці значну частину контенту.

Це не все

Інсайдер також звернув увагу на те, що оскільки ролик є частиною рекламної кампанії для японського ринку, глядачі побачили цензуровану версію гри. Хоча на екрані присутні кров та ефекти поранень, їхня інтенсивність, імовірно, значно знижена порівняно з тим, що буде у фінальній міжнародній версії релізу.

Загальна атмосфера показаного уривка викликає сильні асоціації з ремейком Resident Evil 2 та сьомою частиною серії. Це, безперечно, стане приємною новиною для тієї частини аудиторії, яка критикувала Resident Evil Village за надмірний ухил у бік екшену та відкритих просторів. Схоже, що Requiem має на меті повернути відчуття вразливості й ізоляції, за які фанати так полюбили класичні частини франшизи.