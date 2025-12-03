На японском телевидении показали кусок геймплея Resident Evil Requiem

Поклонники культовой серии игр в жанре survival horror получили неожиданную возможность заглянуть за кулисы разработки одного из самых ожидаемых проектов Capcom. Благодаря трансляции на японском телевидении в свободный доступ попал отрывок игрового процесса.

Новые кадры позволяют оценить общее настроение будущего релиза и убедиться в изменении вектора развития серии. Кроме того, они раскрыли ранее неизвестную локацию и показали ключевые особенности управления персонажем, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Чем Resident Evil Requiem планирует пугать игроков?

Игровая индустрия готовится к насыщенному 2026 году, и новый проект от Capcom обещает стать одним из самых ярких событий в жанре. Resident Evil Requiem продолжает расширять вселенную знаменитой франшизы, вводя в игру новую протагонистку – Грейс Эшкрофт. Хотя разработчики ранее уже делились информацией о том, чем Грейс будет отличаться от предыдущих героев серии, именно свежее видео позволяет увидеть ее непосредственно в действии.

Источником новых кадров стал известный инсайдер Dusk Golem, который имеет репутацию надежного информатора в сообществе. Он распространил видеозапись, сделанную во время специальной программы, посвященной серии Resident Evil, что транслировалась исключительно на японском телевидении. В ролике Грейс исследует новую территорию и вступает в бой с зомби, используя пистолет.

Геймплей Resident Evil Requiem, который показали на телевидении в Японии: смотрите видео

Самой интересной деталью 34-секундного видео стала демонстрация новой механики переключения перспективы. Игроки смогут мгновенно менять вид от первого лица на вид от третьего лица.

Стоит отметить, что режим от первого лица выглядит значительно более жутким и клаустрофобным. Это объясняет дизайнерское решение разработчиков включить оба варианта камеры, предоставляя игрокам выбор между классическим восприятием и полным погружением в ужас.

Новая локация

Локация, показана в видео, является внутренним помещением, которое ранее не фигурировало ни в одних официальных трейлерах или предыдущих демонстрациях игрового процесса. Это подтверждает, что разработчики держат в тайне значительную часть контента.

Это не все

Инсайдер также обратил внимание на то, что поскольку ролик является частью рекламной кампании для японского рынка, зрители увидели цензурированную версию игры. Хотя на экране присутствуют кровь и эффекты ранений, их интенсивность, вероятно, значительно снижена по сравнению с тем, что будет в финальной международной версии релиза.

Общая атмосфера показанного отрывка вызывает сильные ассоциации с ремейком Resident Evil 2 и седьмой частью серии. Это, определенно, станет приятной новостью для той части аудитории, которая критиковала Resident Evil Village за чрезмерный уклон в сторону экшена и открытых пространств. Похоже, что Requiem имеет целью вернуть ощущение уязвимости и изоляции, за которые фанаты так полюбили классические части франшизы.