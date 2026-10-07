Неочікуване зізнання

Під час виступу на конвенті Meadowlark Comic Con сценарист Гаріс Оркін поділився неочікуваними подробицями майбутнього сюжетного розширення. Автор, який раніше створював історію для доповнення Shadows of Rose до Resident Evil Village, зараз пліч-о-пліч співпрацює з компанією Capcom над свіжим вмістом, пише IGN.

Головний фокус майбутньої історії розробники зосередять навколо постаті Освелла Спенсера. Якщо в попередніх частинах франшизи цей персонаж поставав як безжальний геній зла, то в Requiem автори показали його як сповненого каяття чоловіка, який щиро шкодує про створення та поширення вірусу Т.

Оркін пояснив свою філософію створення антагоністів: кожен лиходій завжди вважає себе позитивним героєм власної історії.

Ми створили сюжетну арку для Спенсера в Requiem, де гравці краще розуміють цей підхід, а в доповненні зрозуміють його ще глибше. Напевно, я не мав би цього казати, але це так,

– прокоментував сценарист і наративний дизайнер проєкту Гаріс Оркін.

Сценарист також розповів про роботу над Грейс – аналітикинею ФБР зі скромним польовим досвідом, яку автор наділив рисами аутистичного спектра для глибшого розкриття її детективного таланту.

Сам Оркін оголосив про співпрацю з Capcom ще в лютому, яка на той момент тривала вже 2,5 року. Реліз хорору відбувся того ж місяця; гра отримала 89 балів на Metacritic, тоді як журналісти IGN нагородили гру оцінкою 9 балів із 10.

Компанія досягла колосального комерційного результату: за перші 5 днів гравці розкупили 5 мільйонів копій, а до квітня тираж перевищив 7 мільйонів примірників.

Режисер Коші Наканіші ще навесні підтвердив намір випустити масштабне сюжетне доповнення, хоча й утримався від деталей. Тим часом студія вже запропонувала безкоштовне мінідоповнення, зосередившись на розробці інших проєктів франшизи, повідомляє видання Insider Gaming. Нова сюжетна історія допоможе фанатам остаточно розкрити мотиви однієї з найбільш суперечливих постатей всесвіту.