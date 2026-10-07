Неожиданное признание

Во время выступления на конвенте Meadowlark Comic Con сценарист Гарис Оркин поделился неожиданными подробностями о предстоящем сюжетном дополнении. Автор, ранее создававший сюжет для дополнения Shadows of Rose к Resident Evil Village, сейчас бок о бок сотрудничает с компанией Capcom над новым контентом, пишет IGN.

Основной акцент будущей истории разработчики сделают на персонаже Освелле Спенсере. Если в предыдущих частях франшизы этот персонаж представал как безжалостный гений зла, то в Requiem авторы показали его как человека, полного раскаяния, искренне сожалеющего о создании и распространении вируса Т.

Оркин объяснил свою философию создания антагонистов: каждый злодей всегда считает себя положительным героем собственной истории.

Мы создали сюжетную арку для Спенсера в "Requiem", где игроки лучше понимают этот подход, а в дополнении поймут его еще глубже. Наверное, я не должен был этого говорить, но это так,

– прокомментировал сценарист и нарративный дизайнер проекта Гарис Оркин.

Сценарист также рассказал о работе над Грейс – аналитиком ФБР со скромным полевым опытом, которую автор наделил чертами аутистического спектра для более глубокого раскрытия ее детективного таланта.

Сам Оркин объявил о сотрудничестве с Capcom еще в феврале, которое на тот момент длилось уже 2,5 года. Релиз хоррора состоялся в том же месяце; игра получила 89 баллов на Metacritic, тогда как журналисты IGN наградили игру оценкой 9 баллов из 10.

Компания достигла колоссального коммерческого успеха: за первые 5 дней игроки раскупили 5 миллионов копий, а к апрелю тираж превысил 7 миллионов экземпляров.

Режиссер Коши Наканиси еще весной подтвердил намерение выпустить масштабное сюжетное дополнение, хотя и воздержался от подробностей. Между тем студия уже предложила бесплатное мини-дополнение, сосредоточившись на разработке других проектов франшизы, сообщает издание Insider Gaming. Новая сюжетная история поможет фанатам окончательно раскрыть мотивы одной из самых противоречивых фигур вселенной.