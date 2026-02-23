Розробник Resident Evil Requiem побажав "тисячу смертей" тим, хто поширює витоки

Відомий геймдизайнер Хідекі Камія емоційно відреагував на передчасну появу спойлерів до очікуваного екшен-горору Resident Evil Requiem. Копії гри опинилися у деяких користувачів за десять днів до офіційного релізу, що спричинило хвилю публікацій сюжетних деталей у соціальних мережах.

Камія назвав такі дії егоїзмом, який нівелює зусилля розробників та псує враження тисячам гравців. Свою жорстку реакцію на зливи геймдизайнер опублікував на власній сторінці в соцмережі X.

Чому розробник так гостро відреагував на передчасні витоки сюжету?

Річ у тім, що Resident Evil Requiem от-от вийде – реліз відбудеться вже за кілька днів. Ситуація навколо гри загострилася, коли в інтернеті почали масово з'являтися подробиці сюжету, долі персонажів, описи злодіїв та навіть фінальні сцени.

Це сталося через те, що перші диски Resident Evil Requiem потрапили до гравців задовго до прем'єри.

Хідекі Камія, який працював над Resident Evil 2, не стримував емоцій, захищаючи працю команди. Він заявив, що заради власного самоствердження автори витоків нехтують почуттями фанатів, які з нетерпінням чекають на гру, та розробників, які вклали в проєкт душу.



Геймдизайнер побажав "тисячу смертей" тим, хто поширив зливи / Фото 24 Каналу

Камія пригадав власний гіркий досвід, коли через подібний інцидент ключовий сюжетний поворот Resident Evil 2 потрапив на сторінки щотижневого журналу.

На його думку, люди, що поширюють спойлери, вчиняють негідно і заслуговують на найсуворіше покарання – бути позбавленими можливості грати у відеоігри. Він переконаний, що така діяльність позбавляє радості всю ігрову спільноту і з цим важко не погодитися, пише NotebookCheck.

Реакція Capcom

Раніше видавництво Capcom також відреагувало на інцидент, хоча й у більш стриманому офіційному тоні. Компанія закликала прихильників не поширювати секретні матеріали та попередила, що до боротьби зі спойлерами вже залучена команда юристів.

Реліз Resident Evil Requiem має відбутися 27 лютого на персональних комп'ютерах (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X і S, а також на новій консолі Nintendo Switch 2. За попередніми даними від інсайдерів, перші професійні огляди на гру з'являться лише за два дні до її виходу.

Цікаві факти про Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem, дев'ята основна гра культової серії горрор-шутерів від Capcom. Робота над проєктом велася під керівництвом режисера Коші Наканіші та з використанням вдосконаленого RE Engine – того ж рушія, що й у попередніх частинах серії, забезпечуючи детальну графіку та насичену атмосферу жаху.

Однією з особливостей Requiem стане поєднання двох героїв – молодої аналітикині ФБР Ґрейс Ешкрофт та ветерана Леона С. Кеннеді, кожен із яких пропонує власний стиль виживання у непростих умовах постапокаліптичного Раккун-Сіті.