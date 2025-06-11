Скриншоти й деталі Resident Evil Requiem передчасно потрапили в мережу

Одна з головних премʼєр Summer Game Fest 2025 – Resident Evil Requiem від Capcom – ще не встигла отримати офіційні попередні огляди, як перші подробиці гри вже потрапили в мережу через передчасну публікацію.

Матеріал з’явився на порталі XboxEra, попри те що ембарго на попередні рецензії спливає лише 11 червня, розповідає 24 Канал. Хоча публікацію оперативно прибрали, скриншоти і деталі швидко розійшлися мережею. Варто зазначити, що якість витеклих зображень залишає бажати кращого.

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Журналістам показали пів години геймплею Resident Evil Requiem із новою героїнею – Грейс Ешкрофт. У продемонстрованому фрагменті вона досліджує світ і вирішує головоломки. Грати можна як від першої, так і від третьої особи.

Крім Грейс, у грі з’явиться ще один ігровий персонаж, добре знайомий шанувальникам серії, – повністю озброєний Леон Кеннеді. Інформацію про це підтвердив інсайдер AestheticGamer (відомий також як Dusk Golem).

Скриншоти Resident Evil Requiem

Capcom обіцяє "захопливу пригоду, яка змусить вас тремтіти", новий рівень геймплею та сюжет з яскравими персонажами. Демоверсію Resident Evil Requiem публічно представлять на gamescom 2025 у серпні.

Глобальний реліз Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого 2026 року. Гра вийде на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X і S. Capcom називає проєкт “початком нової ери survival horror”.