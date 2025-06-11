Материал появился на портале XboxEra, несмотря на то что эмбарго на предварительные рецензии истекает только 11 июня, рассказывает 24 Канал. Хотя публикацию оперативно убрали, скриншоты и детали быстро разошлись по сети. Стоит отметить, что качество вытекших изображений оставляет желать лучшего.

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Журналистам показали полчаса геймплея Resident Evil Requiem с новой героиней – Грейс Эшкрофт. В продемонстрированном фрагменте она исследует мир и решает головоломки. Играть можно как от первого, так и от третьего лица.

Кроме Грейс, в игре появится еще один игровой персонаж, хорошо знакомый поклонникам серии, – полностью вооруженный Леон Кеннеди. Информацию об этом подтвердил инсайдер AestheticGamer (известный также как Dusk Golem).

Скриншоты Resident Evil Requiem

Capcom обещает "захватывающее приключение, которое заставит вас дрожать", новый уровень геймплея и сюжет с яркими персонажами. Демоверсию Resident Evil Requiem публично представят на gamescom 2025 в августе.

Глобальный релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Capcom называет проект “началом новой эры survival horror”.