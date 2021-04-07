Напівоголені відьми та замок Леді Дімітреску: нові деталі про розробку Resident Evil Village

Томонорі Такано поділився новими деталями про розробку Resident Evil Village. Цього разу він показав перші концепти та детальніше розповів про дочок головної героїні.

Реліз Resident Evil Village має відбутися вже найближчим часом, тому розробники активно діляться новою інформацією про гру, а також готують аудиторію до повноцінного релізу. Цього разу чимало цікавого про розробку Resident Evil Village розповів артдиректор компанії Capcom Томонорі Такано.

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Розробники одразу планували створити персонажа, який повинен був вразити всіх гравців. Щоправда, на таку бурхливу реакцію аудиторії вони не розраховували. Леді Дімітреску придумали ще на початкових етапах розробки відеогри, хоча спочатку вона й була нормального зросту. Щоправда, така героїня навряд чи змогла б налякати гравців, тому їхня команда продовжила роботу. Саме у цей момент Томонорі й зобразив жінку, яка нахиляється, щоб пройти у дверях. Ця ідея дуже сподобалася його колегам, тому Леді й зробили такою високою.

Один з перших концептів Леді Дімітреску / Фото сайт IGN

Сцена, у якій Леді Дімітреску нахиляється, щоб пройти у дверях / Фото сайт IGN

Пізніше Леді планували змінити та зробити менш схожою на людину. Щоправда, від цієї ідеї вони відмовилися, а Леді одягнули у вбрання шістдесятих років. Останнє зробили для того, щоб вона відрізнялася від інших злодіїв з готичною зовнішністю. Також цікаво, що Томонорі навіть назвав точний розмір ноги Леді Дімітреску – 44 сантиметри.

Розробник відзначив, що спочатку вони планували поселити одразу 100 напівоголених відьом у замок Леді. Щоправда, їхня команда дуже швидко зрозуміла, що це буде важко реалізувати, тому залишили лише 3 дочок головної героїні. Цього разу Томонорі поділився цікавою інформацією і про цих дам:

Белла – старша, спокійна та розсудлива.

Кассандра – садистка, яка обожнює вбивати.

Даніела – молодша, божевільна та відірвана від реальності.

Белла, Кассандра та Даніела / Фото сайт IGN

Дочок вирішили додати для того, щоб створити контраст між Леді та Ітаном. Останній також має сім'ю, яку дуже хоче захистити. Томонорі розповів, що замок населяють лише жінки (представниці місцевого культу), які полюбляють чоловічу кров. Наостанок розробник додав, що це не єдині серйозні вороги у відеогрі Resident Evil Village.