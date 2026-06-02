Продюсер Resident Evil натякнув на радикальну зміну локації для майбутніх ігор

Культова серія горорів Resident Evil за три десятиліття встигла побувати в багатьох куточках світу, від похмурих американських містечок до африканських селищ. Проте одна локація досі була поза увагою головної лінійки ігор.

Куди нас відправлять наступного разу?

За тридцять років існування франшизи головні герої Resident Evil боролися з біологічною загрозою в США, Європі, Африці та Китаї, проте основна серія ігор жодного разу не переносила гравців на японські острови, де й народилася сама франшиза. Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумадзава озвучив потенційну можливість нарешті показати батьківщину розробників як центр подій нового спалаху вірусу, пише видання IGN.

За словами Кумадзави, ця ідея давно витає в офісах Capcom і є близькою для багатьох учасників творчого процесу.

Я думаю, що кожен японський фанат Resident Evil точно замислювався про японський сеттинг. Я також розглядав таку можливість,

– прокоментував продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумадзава.

Кумадзава підкреслив, що оскільки серію Resident Evil переважно розробляють фахівці з Японії, кожен член команди хоча б раз обмірковував такий сценарій. Попри те, що досі країна не з'являлася в основних іграх, продюсер переконаний, що це може статися в майбутньому.

Такий крок виглядає логічним на тлі того, як конкуренти вже почали освоювати цей напрямок. Наприклад, серія Silent Hill від Konami минулого року зробила сміливий крок, перенісши дію гри Silent Hill f у Японію 1960-х років, пише VGC.

Це викликало бурхливі обговорення серед фанатів, які почали ставити питання, чому інша велика франшиза досі ігнорує власний дім.

Гнучкість часових рамок та інновації

Однією з перешкод для зміни сеттингу фанати часто вважають складну хронологію серії. Проте Масато Кумадзава розвіяв ці сумніви, пояснивши, що Capcom не дотримується жорстких правил щодо часової шкали. Хоча розробники почали зображувати старіння персонажів, починаючи з Resident Evil 4, вони зберігають гнучкість у тому, коли саме розгортаються події кожної гри.

Продюсер нагадав, що команда вже вдавалася до маніпуляцій із часом, наприклад, зміщуючи хронологію назад між другою та третьою частинами серії. Навіть у Resident Evil Requiem присутні сцени, що відбуваються вісім років тому, а також у більш ранні періоди. Це відкриває простір для творчості: майбутня гра в Японії не обов'язково має бути прямим продовженням поточної сюжетної лінії.

Головною метою Capcom залишається підтримка свіжості серії, щоб вона не стала передбачуваною. Кумадзава згадав такі експерименти, як концепція мегаміцета у Resident Evil Village або перемикання точок зору персонажів у Requiem. Ці рішення розробники ухвалили саме для того, щоб утримати інтерес аудиторії, яка може втомитися від однотипних ігрових механік.

Ми не будемо йти на компроміси щодо основних елементів серії, таких як персонажі та події, що розгортаються, і ми продовжуватимемо берегти те, що серія цінує найбільше,

– додав Масато Кумадзава.

Проте він одразу наголосив, що гравці зрештою занудьгують, якщо випускати одну й ту саму гру знову і знову, тому команда планує й надалі приймати нові виклики.

Наразі розробники зосереджені на підтримці Resident Evil Requiem, для якої готують сюжетне розширення. Також у вересні цього року на великі екрани вийде новий фільм про Раккун-Сіті. Масато Кумадзава запевнив, що Requiem, попри свою назву, не є фіналом серії – це лише данина поваги минулим битвам Леона Кеннеді та інциденту в Раккун-Сіті, але попереду на фанатів чекає ще багато нерозказаних історій.