Зірковий реслер WWE заплатив геймерові аби той прокачав його персонажа в Elden Ring

Під час трансляції на ютуб-каналі Insiderz TV, колишні колеги культового реслера федерації WWE розповіли цікавий епізод з історії його стосунків з відеогрою Elden Ring. Детальніше – у матеріалі.

Любові до відеоігор не цураються як голлівудські зірки рівня Меган Фокс, так і політики калібру Джо Байдена, а ще одним доповненням когорти зіркових геймерів виявився легендарний реслер WWE Ренді Ортон.

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Під час нещодавньої трансляції на ютуб-каналі Insiderz TV, колишні суперзірки WWE Мансур Аль-Шехайл і Бреннан Вільямс розповіли цікавий факт про Ортона та бестселера від FromSoftware.

Атлети пояснили, що в компанії вони обидва мали репутацію затятих геймерів, тому, на піку популярності Elden Ring, Ренді якось завів з ними розмову саме про цей проєкт.

Ренді Ортон в дії / Фото WWE

За словами дуету, попри те, що "Гадюці" (прізвисько Ортона, – ред.) сподобалася гра, він мав чималі складнощі впродовж перших годин геймплею.

Це збіса важко, я навіть заплатив хлопцеві тисячу доларів аби він дістав мені нескінченні руни, щоб я міг просто прокачатися до 100 рівня відразу, – розповідав Ортон колегам.

Реслери кепкують, що хоча ця інформація спершу звучить як вигадка, вона є цілковитою правдою, а ми їм охоче віримо, адже Elden Ring і справді дуже складна гра і може "зламати" навіть професійного атлета.