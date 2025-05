Розпочато реєстрацію на відкриті кваліфікації The International 2025

Розпочалася реєстрація на відкриті кваліфікації до головного турніру з Dota 2 – The International 2025. Команди з різних регіонів уже можуть подати заявки на участь, а Valve опублікувала розклад та формат змагань.

Відбори починаються

Реєстрацію на відкриті кваліфікації до The International 2025, найбільш очікуваного турніру року в дисципліні Dota 2, нарешті розпочато. Відповідний анонс з'явився на офіційній сторінці PGL у соцмережі X, повідомляє 24 Канал.

Подати заявку можуть команди з усіх регіонів, крім Китаю. Інформацію щодо китайських кваліфікацій організатори оприлюднять згодом.

Раніше компанія Valve вже оприлюднила повний розклад закритих кваліфікацій та перелік регіонів. Відбір відбуватиметься у шести зонах: Східна Європа, Західна Європа, Китай, Південно-Східна Азія, Північна Америка та Південна Америка.

Відкриті кваліфікації триватимуть з 31 травня по 5 червня 2025 року. Закриті – з 4 по 17 червня.

Сам The International 2025 відбудеться в Гамбурзі з 4 по 14 вересня. Участь у фінальному етапі візьмуть 16 команд, а вирішальні матчі проходитимуть з 11 по 14 вересня. У фінальній вісімці всі колективи розпочнуть з верхньої сітки. Система вибування залишиться класичною – дві поразки призводять до вилету. Всі матчі, окрім гранд-фіналу, проходитимуть у форматі до двох перемог. Гранд-фінал буде зіграно у форматі best of 5.

Цьогоріч формат турніру зазнав суттєвих змін. Вперше буде застосовано швейцарську систему з оновленим підходом до формування посіву. Усі команди стартують у рівних умовах, а розподіл місць залежатиме від результатів перших матчів.

Призовий фонд поки не оголошено – він залежатиме від продажів компендіуму. Ходять чутки, що Valve планує повернення до класичної моделі Battle Pass із розширеним косметичним контентом, яка свого часу демонструвала високу прибутковість.

Квитки на подію вже доступні. Окрім матчів, у межах турніру відбудеться конкурс косплею з призовим фондом 18 500 євро, а також конкурс короткометражок.

Українська команда NAVI Junior також спробує пробитися на головну арену TI 2025. Спершу вони отримали інвайт до закритої кваліфікації в регіоні Східної Європи, яка триватиме з 4 по 8 червня. Однак через перетин із відбором на Esports World Cup 2025 (що проходитиме з 5 по 7 червня), команді дозволили змагатися через кваліфікації Західної Європи.