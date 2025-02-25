Valve оголосили про важливі зміни у підході до регіональних рейтингів команд Counter-Strike 2

Valve неочікувано змінили правила, що впливають на формування регіональних рейтингів команд з Counter-Strike 2. Усі зміни – у матеріалі.

Valve оголосили про оновлення моделі Regional Standings, запровадивши одразу кілька важливих змін, інформує 24 Канал з посиланням на hltv.

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Важливі нововведення

Серед найбільших змін є те, що "пропуск" турніру тепер враховуватиметься як технічна поразка. Раніше, коли команда "знімалась" зі змагань, це не впливало на її результати, що відкривало можливість зловживати цією системою, відмовляючись від матчів без покарання.

Іншим ключовим нововведенням є те, що турніри більше не враховуватимуться в рейтинг, до їхнього закінчення.

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На додачу для калібрування рейтингу командам тепер потрібно зіграти лише п'ять матчів, замість 10 як це було раніше.

Нарешті, до моделі формування рейтингу було додано заробіток на основі "клубної частки".

Усі ці зміни були позитивно зустріті фанатами кіберспорту, адже мають зробити змагальне середовище більш чесним та допомогти "меншим" організаціям.