Відомий аналітик склав свій власний список найкращих гравців у Counter-Strike 2

Аналітик та експерт у світі Counter-Strike Алекс "Mauisnake" Елленберг підбив підсумки першої половини 2025 року. Він склав власний рейтинг найкращих гравців, який враховує їхні досягнення та результати в першій частині сезону.

Хто найкращий у Counter-Strike?

На першому місці рейтингу опинився французький кіберспортсмен Матьє "ZywOo" Ербо з команди Vitality. Його лідерство стало очікуваним результатом феноменального сезону, головним досягненням якого стала перемога на турнірі BLAST.tv Austin Major. Крім цього, команда Vitality здобула ще шість трофеїв та титул ESL Grand Slam, що дозволило їй піднятися на перше місце у рейтингу HLTV, пише 24 Канал з посиланням на Pley.gg.

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Загалом у списку домінують гравці з Vitality – до нього увійшли одразу п'ятеро представників цієї команди. На жаль, в списку немає жодного представника українських команд. Єдиний українець – Мирослав "Zont1x" Плахотя – грає за російську команду Spirit. Рейтинг також включає гравців таких відомих колективів, як Falcons, The MongolZ, MOUZ, FaZe і G2.

Ось повний список 20 найкращих гравців за версією Mauisnake:

ZywOo (Vitality).

donk (Spirit).

ropz (Vitality).

sh1ro (Spirit).

m0NESY (Falcons). Його команда зараз перебуває на 6 місці рейтингу HLTV. На Austin Major вона не пройшла.

flameZ (Vitality).

Senzu (The MongolZ). Команда The MongolZ виборола друге місце на Austin Major 2025. Колектив з Монголії став справжнім феноменом, змінивши уявлення про можливості азійських команд у дисципліні Counter-Strike 2. Склад демонструє чудові результати на міжнародних турнірах. Вони перемогли на Thunderpick World Championship 2024, не зазнали жодної поразки на eXTREMESLAND 2024 і взяли третє місце на IEM Melbourne 2025. Команда займає третє місце в рейтингу HLTV.

Spinx (MOUZ). На Austin Major команда взяла четверте місце, а в рейтингу HLTV перебуває на другому.

frozen (FaZe). П'яте місце на Austin Major і восьме у рейтингу HLTV.

NiKo (Falcons).

xertioN (MOUZ).

torzsi (MOUZ).

mezii (Vitality).

XANTARES (Aurora).

apEX (Vitality).

910 (The MongolZ).

zont1x (Spirit).

HeavyGod (G2).

EliGE (FaZe).

woxic (Aurora).

На жаль, жодного гравця NAVI Алекс Елленберг не відзначив. Українська команда вже деякий час здає свої позиції, погіршуючи гру після неймовірного злету минулого року, який протримав її на першому місці рейтингу HLTV цілих 11 тижнів.

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