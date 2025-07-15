Перерва між турнірами знадобиться українській організації Natus Vincere для того аби наладити гру оновленого складу з CS2, повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст від hltv.

Цікаво Колишній аналітик NAVI відтепер тренуватиме команду Liquid

Де гратиме новачок NAVI та що про нього думає jL?

Після того як стало відомо, що зірковий гравець NAVI з CS 2, відомий як jL, взяв паузу в професійних виступах, українських шанувальників кіберспорту турбує питання як тепер виглядатиме гра колективу.

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Прокоментувати ймовірні зміни взявся сам литовський геймер, розпочавши з оцінки Дріна "⁠makazze⁠" Шакірі, який зайняв його місце в складі.

Я знаю, що він хороший гравець, я багато разів грав проти нього, і він дуже добре стріляє, але крім цього я мало що про нього знаю,

– говорить Лекавічус.

У притаманній собі манері, Юстінас сказав, що ті факти які він чув про Шакірі "не дуже приємні", пригадавши як бачив допис у соцмережі X про те, що косовар кричав на якихось випадкових гравців у матчі на FACEIT.

Повна розмова з Лекавічусом – дивіться відео

Окрім персоналії новачка, Юстінас припустив як makazze впишеться в команду та які ролі виконуватиме. На думку литовця, Дрін візьме на себе більшість ролей, які виконував сам jL, а не займатиметься контролем карти.

За словами Лекавічуса, після такого перехідного періоду, під час якого новачок вчитиметься в Івана "iM" Міхая, у майбутньому він зможе взяти на себе його ролі, а румун своєю чергою перейде на позиції jL.