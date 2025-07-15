Перерыв между турнирами понадобится украинской организации Natus Vincere, для того чтобы наладить игру обновленного состава по CS2, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст от hltv.

Интересно Бывший аналитик NAVI отныне будет тренировать команду Liquid

Где будет играть новичок NAVI и что о нем думает jL?

После того как стало известно, что звездный игрок NAVI с CS 2, известный как jL, взял паузу в профессиональных выступлениях, украинских поклонников киберспорта беспокоит вопрос как теперь будет выглядеть игра коллектива.

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Прокомментировать вероятные изменения взялся сам литовский геймер, начав с оценки Дрина "makazze" Шакири, который занял его место в составе.

Я знаю, что он хороший игрок, я много раз играл против него, и он очень хорошо стреляет, но кроме этого я мало что о нем знаю,

– говорит Лекавичус.

В присущей себе манере, Юстинас сказал, что те факты которые он слышал о Шакири "не очень приятные", вспомнив как видел сообщение в соцсети X о том, что косовар кричал на каких-то случайных игроков в матче на FACEIT.

Полный разговор с Лекавичусом – смотрите видео

Кроме персоналии новичка, Юстинас предположил как makazze впишется в команду и какие роли будет выполнять. По мнению литовца, Дрин возьмет на себя большинство ролей, которые выполнял сам jL, а не будет заниматься контролем карты.

По словам Лекавичуса, после такого переходного периода, во время которого новичок будет учиться у Ивана "iM" Михая, в будущем он сможет взять на себя его роли, а румын в свою очередь перейдет на позиции jL.