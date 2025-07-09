Литовский киберспортсмен Юстинас "jL" Лекавичус объявил о своем переходе на скамейку запасных украинской организации NAVI, информирует 24 Канал.

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Нужен перерыв

Во вторник 8 июля стало известно, что состав "рожденных побеждать" по Counter-Strike 2 претерпит серьезные изменения, после затяжной серии неудачных выступлений.

В частности, основным игроком станет Дрин "makazze" Шакири, которого недавно повысили из академии организации NAVI Junior, остальных игроков которой выставили на продажу.

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Сменит косовар Юстинаса Лекавичуса, который пожелал взять перерыв в профессиональной деятельности.

Причины такого решения, сам jL подробно рассказал в видео на собственном YouTube-канале. В частности, киберспортсмен объяснил, что перестал получать удовольствие от игры.

Единственная причина соревноваться на самом высоком уровне – это быть лучшим, а чтобы быть лучшим надо многим жертвовать, и это то, чего я больше не могу делать. Я действительно хочу наслаждаться собой. Я хочу попробовать себя в разных сферах,

– говорит Юстинас.

Прощальное видео jL – смотрите ролик

Поэтому, литовец планирует некоторое время побыть вне киберспорта, но обещает вернуться сильнее, чем когда-либо и готовым разрывать Tier-1 сцену.

Я хочу сделать небольшой перерыв на шесть месяцев, возможно меньше, возможно, три, четыре, пять. Есть много вещей, которые я хочу сделать,

– резюмирует кибератлетлет.

Напомним, что jL стал частью Natus Vincere летом 2023 года, когда команда создала первый интернациональный состав по Counter-Strike. В составе организации литовец выиграл четыре больших трофея, включая PGL Major Copenhagen, где получил медаль MVP, что гарантировало ему 5 место в рейтинге лучших игроков 2024 года.