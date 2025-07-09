Литовський кіберспортсмен Юстінас "⁠jL⁠" Лекавічус оголосив про свій перехід на лаву запасних української організації NAVI, інформує 24 Канал.

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Потрібна перерва

У вівторок 8 липня стало відомо, що склад "народжених перемагати" з Counter-Strike 2 зазнає серйозних змін, після затяжної серії невдалих виступів.

Зокрема, основним гравцем стане Дрін "⁠makazze⁠" Шакірі, якого нещодавно підвищили з академії організації NAVI Junior, решту гравців якої виставили на продаж.

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Змінить косовар Юстінаса Лекавічуса, який побажав взяти перерву в професійній діяльності.

Причини такого рішення, сам jL детально розповів у відео на власному YouTube-каналі. Зокрема, кіберспортсмен пояснив, що перестав отримувати задоволення від гри.

Єдина причина змагатися на найвищому рівні – це бути найкращим, а щоб бути найкращим треба багато чим жертвувати, і це те, чого я більше не можу робити. Я дійсно хочу насолоджуватися собою. Я хочу спробувати себе в різних сферах,

– говорить Юстінас.

Прощальне відео jL – дивіться ролик

Отож, литовець планує деякий час побути поза кіберспортом, але обіцяє повернутися сильнішим, ніж будь-коли та готовим розривати Tier-1 сцену.

Я хочу зробити невелику перерву на шість місяців, можливо менше, можливо, три, чотири, п'ять. Є багато речей, які я хочу зробити,

– резюмує кібератлет.

Нагадаємо, що jL став частиною Natus Vincere влітку 2023 року, коли команда створила перший інтернаціональний склад з Counter-Strike. У складі організації литовець виграв чотири великі трофеї, включно з PGL Major Copenhagen, де отримав медаль MVP, що гарантувала йому 5 місце в рейтингу найкращих гравців 2024 року.