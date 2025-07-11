Что известно о новом этапе для Liquid и изменениях в тренерском составе?
Назначение Виктора "flashie" Тамаша Беа состоялось 9 июля 2025 года – после того, как организация разорвала сотрудничество с предыдущим тренером Торбьорном "mithR" Нюборгом еще в марте. Временно обязанности тренера выполнял аналитик данных Джей "DeMars DeRover" Ли, который вел команду на нескольких крупных турнирах, в частности PGL Bucharest, IEM Melbourne, IEM Dallas и BLAST.TV Austin Major. Однако результаты оставались нестабильными, что и заставило Liquid искать нового лидера, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.
Смотрите также NAVI распустили одну из своих команд и делают паузу в ее дисциплине
Виктор "flashie" Беа, 29-летний венгр, присоединился к Liquid после работы аналитиком в Natus Vincere с августа 2023 года. За это время он помог NAVI одержать победы на нескольких престижных турнирах 2024, в частности PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, IEM Rio и ESL Pro League Season 20. Его вклад в трансформацию NAVI в международный состав считается ключевым для успехов команды.
До работы в NAVI flashie тренировал венгерские команды, такие как Salamander и Budapest Five, а также женские составы CLG Red и FlyQuest RED. Хотя как игрок он не достиг значительных высот в CS:GO, его тренерский и аналитический опыт делает его перспективным специалистом для Liquid.
Сейчас Liquid переживает непростой период. С момента прихода Камиля "siuhy" Шкарадека команда участвовала в четырех турнирах, но лишь раз достигла плей-офф – на IEM Melbourne. На IEM Dallas и Austin Major команда вылетала на ранних стадиях. Несмотря на слухи о возможном уходе Кита "NAF" Марковича, генеральный менеджер Liquid Стив Перино подтвердил, что состав останется неизменным на вторую половину сезона.
Сейчас состав Liquid выглядит так:
- Кит "NAF" Маркович.
- Рассел "Twistzz" Ван Далкен.
- Роланд "ultimate" Томковяк.
- Гай "NertZ" Илуз.
- Камиль "siuhy" Шкарадек.
- Виктор "flashie" Тамаш Беа (тренер).
Назначение flashie рассматривается как шанс для Liquid перезагрузить свою игру. Его аналитический подход и опыт работы с NAVI могут стать тем толчком, в котором команда нуждается для возвращения к борьбе за высшие награды. Ближайшие месяцы покажут, как новый тренер адаптируется к роли и какие изменения принесет в динамику команды.
Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!