Що відомо про новий етап для Liquid і зміни в тренерському складі?

Призначення Віктора "flashie" Тамаша Беа відбулося 9 липня 2025 року – після того, як організація розірвала співпрацю з попереднім тренером Торбйорном "mithR" Нюборгом ще у березні. Тимчасово обов’язки тренера виконував аналітик даних Джей "DeMars DeRover" Лі, який вів команду на кількох великих турнірах, зокрема PGL Bucharest, IEM Melbourne, IEM Dallas та BLAST.TV Austin Major. Однак результати залишалися нестабільними, що й змусило Liquid шукати нового лідера, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Віктор "flashie" Беа, 29-річний угорець, приєднався до Liquid після роботи аналітиком у Natus Vincere з серпня 2023 року. За цей час він допоміг NAVI здобути перемоги на кількох престижних турнірах 2024 року, зокрема PGL Major Copenhagen, Esports World Cup, IEM Rio та ESL Pro League Season 20. Його внесок у трансформацію NAVI в міжнародний склад вважається ключовим для успіхів команди.

До роботи в NAVI flashie тренував угорські команди, такі як Salamander і Budapest Five, а також жіночі склади CLG Red та FlyQuest RED. Хоча як гравець він не досяг значних висот у CS:GO, його тренерський і аналітичний досвід робить його перспективним фахівцем для Liquid.

Зараз Liquid переживає непростий період. З моменту приходу Каміля "siuhy" Шкарадека команда брала участь у чотирьох турнірах, але лише раз досягла плей-оф – на IEM Melbourne. На IEM Dallas та Austin Major команда вилітала на ранніх стадіях. Попри чутки про можливий відхід Кіта "NAF" Марковіча, генеральний менеджер Liquid Стів Періно підтвердив, що склад залишиться незмінним на другу половину сезону.

Наразі склад Liquid виглядає так:

Кіт "NAF" Марковіч.

Рассел "Twistzz" Ван Далкен.

Роланд "ultimate" Томковяк.

Гай "NertZ" Ілуз.

Каміль "siuhy" Шкарадек.

Віктор "flashie" Тамаш Беа (тренер).

Призначення flashie розглядається як шанс для Liquid перезавантажити свою гру. Його аналітичний підхід та досвід роботи з NAVI можуть стати тим поштовхом, якого команда потребує для повернення до боротьби за найвищі нагороди. Найближчі місяці покажуть, як новий тренер адаптується до ролі та які зміни принесе у динаміку команди

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