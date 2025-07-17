Кто лучший в Counter-Strike?

На первом месте рейтинга оказался французский киберспортсмен Матье "ZywOo" Эрбо из команды Vitality. Его лидерство стало ожидаемым результатом феноменального сезона, главным достижением которого стала победа на турнире BLAST.tv Austin Major. Кроме этого, команда Vitality получила еще шесть трофеев и титул ESL Grand Slam, что позволило ей подняться на первое место в рейтинге HLTV, пишет 24 Канал со ссылкой на Pley.gg.

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Всего в списке доминируют игроки из Vitality – в него вошли сразу пятеро представителей этой команды. К сожалению, в списке нет ни одного представителя украинских команд. Единственный украинец – Мирослав "Zont1x" Плахотя – играет за российскую команду Spirit. Рейтинг также включает игроков таких известных коллективов, как Falcons, The MongolZ, MOUZ, FaZe и G2.

Вот полный список 20 лучших игроков по версии Mauisnake:

ZywOo (Vitality).

donk (Spirit).

ropz (Vitality).

sh1ro (Spirit).

m0NESY (Falcons). Его команда сейчас находится на 6 месте рейтинга HLTV. На Austin Major она не прошла.

flameZ (Vitality).

Senzu (The MongolZ). Команда The MongolZ завоевала второе место на Austin Major 2025. Коллектив из Монголии стал настоящим феноменом, изменив представление о возможностях азиатских команд в дисциплине Counter-Strike 2. Состав демонстрирует отличные результаты на международных турнирах. Они победили на Thunderpick World Championship 2024, не потерпели ни одного поражения на eXTREMESLAND 2024 и взяли третье место на IEM Melbourne 2025. Команда занимает третье место в рейтинге HLTV.

Spinx (MOUZ). На Austin Major команда взяла четвертое место, а в рейтинге HLTV находится на втором.

frozen (FaZe). Пятое место на Austin Major и восьмое в рейтинге HLTV.

NiKo (Falcons).

xertioN (MOUZ).

torzsi (MOUZ).

mezii (Vitality).

XANTARES (Аврора).

apEX (Vitality).

910 (МонголЗ).

zont1x (Дух).

HeavyGod (G2).

EliGE (FaZe).

woxic (Aurora).

К сожалению, ни одного игрока NAVI Алекс Элленберг не отметил. Украинская команда уже некоторое время сдает свое позиции, ухудшая игру после невероятного взлета прошлого года, который продержал ее на первом месте рейтинга HLTV целых 11 недель.

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