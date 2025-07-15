Какое место занимают NAVI в рейтинге HLTV?
Для контекста напомним, что после турнира BLAST.tv Austin Major 2025 после турнира BLAST.tv Austin Major 2025 Natus Vincere поднялись на шестое место. Команда попала в плей-офф, но проиграла Vitality. После последних изменений, внесенных HLTV 14 июля 2025 года, NAVI занимают седьмое место, пишет 24 Канал.
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В предыдущей версии рейтинговой таблицы первое место занимал победитель BLAST.tv Austin Major 2025, команда Vitality. В течение месяцев она не проигрывает ни одного своего турнира, а потому имеет огромный отрыв от своего ближайшего конкурента – MOUZ. Третье место занимали россияне Spirit, четвертое – The MongolZ, пятое – Aurora. Далее располагались Falcons, FaZe, FURIA, G2.
После последних изменений рейтинг выглядит так:
- Vitality.
- MOUZ.
- The MongolZ.
- Spirit.
- Aurora.
- Соколы.
- Natus Vincere.
- FaZe.
- FURIA.
- paiN.
G2 выпала из первой десятки и заняла 11 место. Ранее на этом месте была paiN, поэтому они фактически поменялись местами.
Стоит отметить, что в списке есть и другие украинские команды. Например, B8 занимает неизменное 21 место, а команда Passion UA поднялась на одну строчку до 32 места. Они обгоняют такие известные организации, как OG, fnatic и SAW. Чуть дальше, на 72 месте, находится украинская Monte.
В общем рейтинг HLTV включает в свой список 255 команд со всего мира.
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