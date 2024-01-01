Наприкінці року популярний портал вирішив зібрати всі попередні 15 ігор франшизи в одному рейтингу. Цікаво, чи здивує такий розподіл фаворитів відданих шанувальників франшизи.
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Рейтинг ігор Grand Theft Auto
- 15. Grand Theft Auto: Advance (2004 рік),
- 14. Grand Theft Auto: London 1969 (1999 рік),
- 13. Grand Theft Auto 2 (1999 рік),
- 12. Grand Theft Auto (1997 рік),
- 11. Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009 рік),
- 10. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005 рік),
- 9. Grand Theft Auto: The Lost and Damned (2009 рік),
- 8. Grand Theft Auto 3 (2001 рік),
- 7. Grand Theft Auto Vice City Stories (2006 рік),
- 6. Grand Theft Auto Online (2013 рік),
- 5. Grand Theft Auto 4: The Ballad of Gay Tony (2009 рік),
- 4. Grand Theft Auto 4 (2008 рік).
3. Grand Theft Auto: Vice City
Vice City по праву заслуговує на місце в топ-3. Саме ця гра стала першою по-справжньою культовою, яка й принесла всесвітню славу студії Rockstar.
Дія гри розгортається у вигаданій версії Маямі, а головним героєм є справжній злочинець Томі Верчетті. Vice City показала, що ігри студії Rockstar є не лише доволі жорстокими, а й надзвичайно крутими.
Трейлер гри Grand Theft Auto: Vice City – дивіться відео
2. Grand Theft Auto: San Andreas
Після успіху Vice City серія потребувала гідного продовження, щоб запевнити шанувальників, що упіх студії – неодноразовий. З цим завданням якнайкраще впоралась San Andreas.
Гра стала поворотною точкою для серії, додавши багато можливостей глибокого налаштування та багатих систем, якими ця серія з тих пір і стала відомою. У головній ролі – член банди Карл "Сі Джей" Джонсон.
San Andreas розповідає про його повернення до Лос-Сантоса після п'яти років, проведених у Ліберті-Сіті, та про те, як його втягують у ширшу бандитську битву в різних місцях довкола Сан-Андреаса.
Трейлер гри Grand Theft Auto: San Andreas – дивіться відео
1. Grand Theft Auto 5
Протягом десятиліть Rockstar постійно покращувала свої амбіції щодо сюжету та удосконалювала відкритий світ. Усе це й призвело до появи Grand Theft Auto 5.
Це історія про злочинну команду, до складу якої входять Майкл Де Санта, Тревор Філіпс і Франклін Клінтон. Причиною незмінної популярності GTA 5 є величезний масштаб Лос-Сантоса, де гравці можуть вільно досліджувати величезний відкритий світ.
Grand Theft Auto 5 справедливо є найкращою грою франшизи. Втім, шанувальники сподіваються, що це зміниться якомога швидше й це місце зможе зайняти GTA 6, на яку геймери покладають величезні сподівання.
Трейлер гри Grand Theft Auto 5: дивіться відео