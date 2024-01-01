Усі 15 ігор серії GTA помістили в один рейтинг: які з них потрапили в топ

Геймери з нетерпінням очікують на вихід Gran Theft Auto 6 після гучного анонсу наприкінці 2023 року. Ця гра стане, що логічно, шостою для основної серії, але вже 16 для франшизи загалом.

Наприкінці року популярний портал вирішив зібрати всі попередні 15 ігор франшизи в одному рейтингу. Цікаво, чи здивує такий розподіл фаворитів відданих шанувальників франшизи.

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Рейтинг ігор Grand Theft Auto

15. Grand Theft Auto: Advance (2004 рік),

(2004 рік), 14. Grand Theft Auto: London 1969 (1999 рік),

(1999 рік), 13. Grand Theft Auto 2 (1999 рік),

(1999 рік), 12. Grand Theft Auto (1997 рік),

(1997 рік), 11. Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009 рік),

(2009 рік), 10. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005 рік),

(2005 рік), 9. Grand Theft Auto: The Lost and Damned (2009 рік),

(2009 рік), 8. Grand Theft Auto 3 (2001 рік),

(2001 рік), 7. Grand Theft Auto Vice City Stories (2006 рік),

(2006 рік), 6. Grand Theft Auto Online (2013 рік),

(2013 рік), 5. Grand Theft Auto 4: The Ballad of Gay Tony (2009 рік),

(2009 рік), 4. Grand Theft Auto 4 (2008 рік).

3. Grand Theft Auto: Vice City

Vice City по праву заслуговує на місце в топ-3. Саме ця гра стала першою по-справжньою культовою, яка й принесла всесвітню славу студії Rockstar.

Дія гри розгортається у вигаданій версії Маямі, а головним героєм є справжній злочинець Томі Верчетті. Vice City показала, що ігри студії Rockstar є не лише доволі жорстокими, а й надзвичайно крутими.

Трейлер гри Grand Theft Auto: Vice City – дивіться відео

2. Grand Theft Auto: San Andreas

Після успіху Vice City серія потребувала гідного продовження, щоб запевнити шанувальників, що упіх студії – неодноразовий. З цим завданням якнайкраще впоралась San Andreas.

Гра стала поворотною точкою для серії, додавши багато можливостей глибокого налаштування та багатих систем, якими ця серія з тих пір і стала відомою. У головній ролі – член банди Карл "Сі Джей" Джонсон.

San Andreas розповідає про його повернення до Лос-Сантоса після п'яти років, проведених у Ліберті-Сіті, та про те, як його втягують у ширшу бандитську битву в різних місцях довкола Сан-Андреаса.

Трейлер гри Grand Theft Auto: San Andreas – дивіться відео

1. Grand Theft Auto 5

Протягом десятиліть Rockstar постійно покращувала свої амбіції щодо сюжету та удосконалювала відкритий світ. Усе це й призвело до появи Grand Theft Auto 5.

Це історія про злочинну команду, до складу якої входять Майкл Де Санта, Тревор Філіпс і Франклін Клінтон. Причиною незмінної популярності GTA 5 є величезний масштаб Лос-Сантоса, де гравці можуть вільно досліджувати величезний відкритий світ.

Grand Theft Auto 5 справедливо є найкращою грою франшизи. Втім, шанувальники сподіваються, що це зміниться якомога швидше й це місце зможе зайняти GTA 6, на яку геймери покладають величезні сподівання.

Трейлер гри Grand Theft Auto 5: дивіться відео