На перше місце в рейтингу вирвалася майбутня гра Hades II. Гра вийде в другому кварталі 2024 року – у період між квітнем і червнем.

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Найочікуваніші ігри 2024 року

Спершу гра вийде лише в ранньому доступі. Втім, шануальники вже з нетерпінням очікують релізу. До слова, Hades II одразу отримає офіційну українську локалізацію – у формі субтитрів та інтерфейсу.

На другій сходинці в рейтингу найбільш очікуваних ігор розташувалася середньовічна містобудівна стратегія Manor Lords, дата релізу якої – 26 квітня 2024 року. Третю позицію зайняла Hollow Knight: Silksong – її дата виходу поки невідома.

Рейтинг найочікуваніших ігор / Скриншот зі Steam

Також у топі не обійшлося й без української гри. Так, на сьомій позиції розташувалася STALKER 2 від української студії GSC Game World. Її реліз запланований вже на перший квартал 2024 року.