На первое место в рейтинге вырвалась предстоящая игра Hades II. Игра выйдет во втором квартале 2024 года – в период между апрелем и июнем.

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Самые ожидаемые игры 2024 года

Сначала игра выйдет только в раннем доступе. Впрочем, почитатели уже с нетерпением ждут релиза. К слову, Hades II сразу получит официальную украинскую локализацию – в форме субтитров и интерфейса.

На второй строчке в рейтинге наиболее ожидаемых игр расположилась средневековая градостроительная стратегия Manor Lords, дата релиза которой – 26 апреля 2024 года. Третью позицию заняла Hollow Knight: Silksong – ее дата выхода пока неизвестна.

Рейтинг самых ожидаемых игр / Скриншот со Steam

Также в топе не обошлось без украинской игры. Так, на седьмой позиции расположилась STALKER 2 от украинской студии GSC Game World. Ее релиз намечен уже на первый квартал 2024 года.