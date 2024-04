Серед найпопулярніших ігор на PlayStation 5 немає проєктів від Sony – цікавий рейтинг

Результати дослідження допомогли сформувати список з 10 найпопулярніших відеоігор на консолях PlayStation у 2023 році й, як виявилося, там не знайшлося місця жодному ексклюзиву від Sony.

Sony відомі не лише як власники консолей PlayStation та іншої сучасної техніки, але і як видавці чималої кількості топових відеоігор.

Завдяки неймовірному списку іменитих розробників, яких Sony PlayStation Studios дбайливо зібрали під своїм крилом, з'явилися такі шедевральні франшизи як Uncharted та The Last of Us (від Naughty Dog), God of War (від Santa Monica Studio), Marvel's Spider-Man (від Insomniac Games) та інші.

Однак, цікаве дослідження від порталу Newzoo показало, що жодного з цих проєктів немає у списку найпопулярніших ігор на PlayStation у 2023 році.

Тобто в список сенсаційно не потрапили, наприклад, God Of War: Ragnarok чи The Last of Us Part 2, які вважаються візитними картками PS5.

Рейтинг найпопулярніших ігор на PlayStation у 2023 році (за середньомісячною кількістю активних користувачів):

Fortnite

Grand Theft Auto 5

Call of Duty (включно з Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 та Warzone)

EA Sports FC 24

Roblox

Rocket League

Minecraft

Rainbow Six: Siege

Apex Legends

Fall Guys

Якщо оглянути список детальніше, то стає очевидною певна тенденція.

Річ у тому, що в першій десятці опинилися здебільшого багатокористувацькі проєкти та лайв-сервіси, які здатні довго втримувати увагу геймерів, тоді як одиночні ігри природно втрачають у кількості гравців через місяць чи два після релізу.

Отож, хоча й у Santa Monica Studio і спробували повернути інтерес геймерів до Ragnarok, додавши в гру безкоштовне DLC з новим режимом, здається, цього було недостатньо аби остання частина пригод "привида Спарти" стала однією з найпопулярніших ігор 2023 року для PS5.