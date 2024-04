Среди самых популярных игр на PlayStation 5 нет проектов от Sony – интересный рейтинг

Результаты исследования помогли сформировать список из 10 самых популярных видеоигр на консолях PlayStation в 2023 году и, как оказалось, там не нашлось места ни одному эксклюзиву от Sony.

Sony известны не только как владельцы консолей PlayStation и другой современной техники, но и как издатели большого количества топовых видеоигр.

Благодаря невероятному списку именитых разработчиков, которых Sony PlayStation Studios бережно собрали под своим крылом, появились такие шедевральные франшизы как Uncharted и The Last of Us (от Naughty Dog), God of War (от Santa Monica Studio), Marvel's Spider-Man (от Insomniac Games) и другие.

Однако, интересное исследование от портала Newzoo показало, что ни одного из этих проектов нет в списке самых популярных игр на PlayStation в 2023 году.

То есть в список сенсационно не попали, например, God Of War: Ragnarok или The Last of Us Part 2, которые считаются визитными карточками PS5.

Рейтинг самых популярных игр на PlayStation в 2023 году (по среднемесячному количеству активных пользователей):

Fortnite

Grand Theft Auto 5

Call of Duty (включая Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 и Warzone)

EA Sports FC 24

Roblox

Rocket League

Minecraft

Rainbow Six: Осада

Apex Legends

Fall Guys

Если осмотреть список подробнее, то становится очевидной определенная тенденция.

Дело в том, что в первой десятке оказались в основном многопользовательские проекты и лайв-сервисы, способные долго удерживать внимание геймеров, тогда как одиночные игры естественно теряют в количестве игроков через месяц или два после релиза.

Поэтому, хотя и в Santa Monica Studio и попытались вернуть интерес геймеров к Ragnarok, добавив в игру бесплатное DLC с новым режимом, кажется, этого было недостаточно чтобы последняя часть приключений "призрака Спарты" стала одной из самых популярных игр 2023 года для PS5.