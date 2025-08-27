Чемпіонат світу з кіберспорту Esports World Cup 2025 у Саудівській Аравії завершився, тож аналітики поспішають підбивати підсумки й назвати найпопулярніші ігри. Дані показують, що мобільні ігри впевнено обійшли традиційні ПК-дисципліни за кількістю глядачів.

Які ігри зібрали найбільшу аудиторію?

Головною подією Esports World Cup 2025, що тривав сім тижнів у Ер-Ріяді, стала неперевершена популярність мобільних ігор. Беззаперечним лідером за кількістю глядачів стала Mobile Legends: Bang Bang. Турнір Mid Season Cup 2025 з цієї дисципліни привернув увагу рекордної аудиторії – понад 3 мільйони глядачів на піку трансляції. Загалом же цей турнір "надивилися" понад 50 мільйонів годин, пише 24 Канал з посиланням на Esports Charts.

Друге місце також посіла мобільна гра – PUBG Mobile, за змаганнями якої одночасно стежили майже 1,4 мільйона осіб. Загальна кількість годин перегляду – понад 18 мільйонів. Це демонструє величезний розрив між лідером і навіть найближчими конкурентами, не кажучи вже про ті ігри, які зайняли набагато нижчі місця.

Традиційні лідери кіберспорту для ПК цього разу поступилися мобільним конкурентам. League of Legends посіла третю сходинку з показником у 1,2 мільйона глядачів. Інші відомі дисципліни, як-от Counter-Strike 2 та Dota 2, також увійшли до першої десятки, але з меншими показниками. CS2 залучив майже 740 тисяч глядачів, а турнір з Dota 2, відомий як Riyadh Masters 2025, досяг піка в 429 тисяч глядачів, посівши лише дев'яте місце в рейтингу.

Загалом десятка найпопулярніших дисциплін на EWC 2025 виглядає так:

Mobile Legends: Bang Bang – 3 067 670 одночасних глядачів на піку.

PUBG Mobile – 1 389 269 глядачів.

League of Legends – 1 203 155 глядачів.

Counter-Strike 2 – 739 992 глядачі.

Honor of Kings – 653 309 глядачів.

Free Fire – 555 966 глядачів.

EWC x MLBB Women’s Invitational 2025 – 496 954 глядачі.

Valorant – 451 943 глядачі.

Dota 2 – 429 568 глядачів.

Call of Duty: Warzone – 312 793 глядачі.



Статистика Esports World Cup 2025. Тут показано пікові моменти переглядів / Фото Esports Charts

Що стосується загальної кількості годин перегляду, яка розраховується додаванням усього часу, проведеного всіма гравцями за екраном, то тут ситуація наступна:

ML:BB – 50.32 мільйона годин.

League of Legends – 18.11 мільйона годин.

PUBG Mobile – 17.15 мільйона годин.

Dota 2 – 15.2 мільйона годин.

Counter-Strike – 14.41 мільйона.

Valorant – 8.32 мільйона.

Free Fire – 5.94 мільйона.

Street Fighter – 5.16 мільйона.

Call of Duty – 4.18 мільйона.

ML:BB (Female) – 3.78 мільйона.



Статистика Esports World Cup 2025. Тут показано загальну кількість годин переглядів / Фото Esports Charts

Esports World Cup 2025 відзначився величезним масштабом. Загальний призовий фонд склав рекордні 70 мільйонів доларів. У 25 турнірах взяли участь понад 2000 гравців з понад 100 країн світу.

Унікальний формат клубного чемпіонату дозволив організаціям змагатися за звання найкращого кіберспортивного клубу світу, заробляючи очки в різних ігрових дисциплінах. Team Falcons здобула перемогу вдруге.

