Чемпионат мира по киберспорту Esports World Cup 2025 в Саудовской Аравии завершился, поэтому аналитики спешат подводить итоги и назвать самые популярные игры. Данные показывают, что мобильные игры уверенно обошли традиционные ПК-дисциплины по количеству зрителей.

Какие игры собрали наибольшую аудиторию?

Главным событием Esports World Cup 2025, длившегося семь недель в Эр-Рияде, стала непревзойденная популярность мобильных игр. Безоговорочным лидером по количеству зрителей стала Mobile Legends: Bang Bang. Турнир Mid Season Cup 2025 по этой дисциплине привлек внимание рекордной аудитории – более 3 миллионов зрителей на пике трансляции. В целом же этот турнир "насмотрелись" более 50 миллионов часов, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Charts.

Второе место также заняла мобильная игра – PUBG Mobile, за соревнованиями которой одновременно следили почти 1,4 миллиона человек. Общее количество часов просмотра – более 18 миллионов. Это демонстрирует огромный разрыв между лидером и даже ближайшими конкурентами, не говоря уже о тех играх, которые заняли гораздо более низкие места.

Традиционные лидеры киберспорта для ПК на этот раз уступили мобильным конкурентам. League of Legends заняла третью строчку с показателем в 1,2 миллиона зрителей. Другие известные дисциплины, например Counter-Strike 2 и Dota 2, также вошли в первую десятку, но с меньшими показателями. CS2 привлек почти 740 тысяч зрителей, а турнир по Dota 2, известный как Riyadh Masters 2025, достиг пика в 429 тысяч зрителей, заняв лишь девятое место в рейтинге.

В целом десятка самых популярных дисциплин на EWC 2025 выглядит так:

Mobile Legends: Bang Bang – 3 067 670 одновременных зрителей на пике.

PUBG Mobile – 1 389 269 зрителей.

League of Legends – 1 203 155 зрителей.

Counter-Strike 2 – 739 992 зрителя.

Honor of Kings – 653 309 зрителей.

Free Fire – 555 966 зрителей.

EWC x MLBB Women's Invitational 2025 – 496 954 зрителя.

Valorant – 451 943 зрителя.

Dota 2 – 429 568 зрителей.

Call of Duty: Warzone – 312 793 зрителя.



Статистика Esports World Cup 2025. Здесь показаны пиковые моменты просмотров / Фото Esports Charts

Что касается общего количества часов просмотра, которое рассчитывается добавлением всего времени, проведенного всеми игроками за экраном, то здесь ситуация следующая:

ML:BB – 50.32 миллиона часов.

League of Legends – 18.11 миллиона часов.

PUBG Mobile – 17.15 миллиона часов.

Dota 2 – 15.2 миллиона часов.

Counter-Strike – 14.41 миллиона.

Valorant – 8.32 миллиона.

Free Fire – 5.94 миллиона.

Street Fighter – 5.16 миллиона.

Call of Duty – 4.18 миллиона.

ML:BB (Female) – 3.78 миллиона.



Статистика Esports World Cup 2025. Здесь показано общее количество часов просмотров / Фото Esports Charts

Esports World Cup 2025 отличился огромным масштабом. Общий призовой фонд составил рекордные 70 миллионов долларов. В 25 турнирах приняли участие более 2000 игроков из более 100 стран мира.

Уникальный формат клубного чемпионата позволил организациям соревноваться за звание лучшего киберспортивного клуба мира, зарабатывая очки в различных игровых дисциплинах. Team Falcons одержала победу во второй раз.

