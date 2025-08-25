Финал EWC 2025 по CS 2 трудно назвать чем-то предсказуемым, ведь фавориты публики не попали в него, довольствовавшись матчем за 3 место, сообщает 24 Канал.

Начало Монгольской доминации?

Речь идет не о NAVI, которые с позором покинули турнир в первый же день, а о Vitality и Falcons, которые не прошли в гранд-финал.

В "бронзовом поединке" победу праздновали "соколы", которые выиграли 2:1 по картам, разгромив французских соперников на двух последних: Inferno 13:9, Train 13:3, Nuke 13:3.

В решающем поединке сошлись 4 и 8 место рейтинга HLTV – The MongolZ и Aurora соответственно.

Матч проходил по схеме BO5 (5 мап до 3 побед), но все завершилось значительно раньше, чем кто-то мог ожидать.

Серия началась с выбора MongolZ на карте Mirage, где обе команды с самого начала показали фантастическое мастерство.

Звезды Aurora играли как нельзя лучше: Исмаилджан "XANTARES" Дерткардеш и Озгюр "woxic" Экер невероятно мощно вошли в игру, даря зрителям незабываемые моменты.

Момент woxic 1 против 4: смотрите видео

Борьба была равной до самого конца, но в определенный момент Aurora не смогли воспользоваться преимуществом и "закрыть" карту в основное время. В итоге, в овертаймах монгольский коллектив показал более уверенную игру и сумел вырвать победу – 16:14.

Далее был Dust 2, где команды продолжили идти "ноздря в ноздрю". MongolZ завершили первую половину 7:5 и еще и взяли первые 2 раунда во второй. Однако Aurora удалось вернуться в игру и сделать счет 9-9.

Все начало напоминать предыдущую карту, но монгольский коллектив не повторил ошибки оппонентов.

"Хозяева" Dust 2 собрались и смогли дожать турецкую пятерку, закончив вторую карту грандфинала 13:9 в свою пользу.

Wicadia поразил стрельбой из Deagle: посмотрите ролик

Третьей и, как оказалось, решающей ареной для противостояния стал Nuke. К большому сожалению для нейтральных поклонников киберспорта, он оказался менее конкурентным в исполнении Aurora.

Мастеркласс игры с AWP от 910: смотрите видео

Вероятно, коллектив не выдержал напряжения и отдал все, что мог, на предыдущих двух картах.

Поэтому на Nuke монголы, как в старые-добрые времена, в кавалерийском темпе снесли оппонентов, забрав победу с разгромными 13:4 и став чемпионами мира по Counter-Strike 2.

Эта победа пополнила счет организации на сумму в 500 тысяч долларов и в очередной раз доказала всем скептикам, что The MongolZ совсем не случайно оказались так высоко в глобальном рейтинге.