"Рожденные побеждать" не защитят свой титул на EWC 2025, ведь покинули соревнования в первом же этапе финальной стадии, информирует 24 Канал.

К теме Турнир по Counter-Strike 2 на Esports World Cup 2025: все, что стоит знать

Черная полоса все длиннее?

После досадного поражения, что привело к раннему вылету из BLAST Bounty Season 2 Finals, казалось бы подопечные Андрея Городенского полны решимости доказать, что это было лишь случайностью.

Однако, их выступление на в поединке против французов из 3DMAX показало, что это, скорее, неутешительная тенденция.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!

Серия началась с карты Ancient, где, несмотря на трудности в атаке, NAVI смогли довести лидерство добытое в первой половине до логического конца и закончить карту со счетом 13-10 в свою пользу.

Казалось бы, "рожденные побеждать" контролируют ситуацию и на Inferno, ведь сторона атаки принесла им счет 8-4. Однако, после перерыва и победы во второй "пистолетке", 3DMAX вернулись в игру и взяли девять раундов подряд. Как результат, 13-9 в пользу французов и 1-1 в матче.

Решающей картой стала Nuke, где NAVI снова столкнулись с проблемы на стороне атаки. Хотя Алекси Виролайнен и компания пытались вернуться в игру и все же довели счет до 11-11, 3DMAX, очевидно, просто больше хотели победить.

Сначала они вышли на матч-поинт, а потом "закрыли" матч удивительным раундом, где двое французских игроков выстояли против четырех оппонентов.

Финальный раунд – смотрите видео

11-13 на Nuke, 1-2 в серии, а значит NAVI отправляются домой, а 3DMAX в четвертьфинал EWC 2025.

Статистика матча / Скриншот с HLTV

Поэтому, украинской организации следует задуматься о дальнейших изменениях в коллективе, ведь продолжение неутешительной серии может привести к стремительному падению в мировом рейтинге коллективов с CS 2.