Call of Duty: Warzone святкує річницю – добірка приголомшливих та кумедних хайлайтів з гри

Реліз Call of Duty: Warzone відбувся рік тому і за цей час вона здобула шалену популярність та багатомільйонну армію гравців. Приголомшливі та кумедні моменти з першого року гри чекають на вас у матеріалі.

10 березня 2020 року світ побачила перша "free to play" батлрояль гра під тегом Call of Duty, що отримала назву Warzone та миттєво стала однією з кращих у своєму жанрі.

Цікаво Популярний стрімер встановив світовий рекорд з кількості вбивств у Call of Duty: Warzone

Популярність гри від Raven Softvare та Activision неможливо переоцінити. За цей рік Warzone подарувала нам купу приголомшливих моментів від майстерних гравців та ще більше кумедних хайлайтів. Ми на Games24 спробували підібрати для вас найцікавіші з них.

"Викрасти за 60 секунд"

Очевидно, що користувач Reddit під нікнеймом Lampicka_Gaming фанат цього популярного фільму, адже він увірвався в життя противників саме в момент, коли вони викликали свій "ейрдроп", щоб озброїтись до зубів та викрав його. Можна собі лише уявити емоції жертв такого "пограбування".

" – Бачиш ворога? – Ліпше! Я бачу малюнок ворога!"

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А два противники нашого наступного героя, вочевидь, фанати капітана Джека Горобця, адже інакше пояснити те, чому вони почали стріляти в графіті та не помітили небезпеки, що на них чатувала – просто неможливо.

Хоча, якщо глянути на це все з іншої перспективи, то коли ти вибігаєш на "армію" з графіті, то дійсно важко не розгубитися.

"Після першого пострілу: я невдаха. Після другого: я Бог."

Мабуть, саме такі думки були в гравця під нікнеймом GASp24, що є автором цього хайлайту. Після першого невдалого пострілу геймер вирішив спробувати ще раз і влучив не те що в яблучко, а в цілих три яблука, що виявились головами супротивників – неймовірний постріл.

"Вам посилка з C4!"

Ми не знаємо ким в дитинстві мріяв бути користувач Reddit під нікнеймом knottydread24, проте з нього точно вийшов би класний листоноша. Те як він, перебуваючи на борту гелікоптера, кинув С4 здавалося б просто в нікуди, трансформувалося в три вбивства ошелешених опонентів, що спокійнісінько собі їхали автомобілем.

Проте технології не стоять на місці, тому ці хлопці вирішили вдосконалити техніку "доставлення" С4, щоб її міг отримати будь-який охочий, навіть в тому ж таки гелікоптері.

"Коли забагато дивився Форсаж."

А наступному героєві хайлайту, на ім'я BurntReyn0ldz, не потрібні ніякі дрони чи С4, щоб знищити гелікоптер. Достатньо автівки на ходу та маленького трампліна – і вуаля.

"Смерть з небес."

Наступний геймер продемонстрував трюк після якого ми практично впевнені, що показник його IQ більш як 300. Замість того, щоб штурмувати ворогів, що засіли на найвищій будівлі в районі, гравець проявив неабиякий креатив та викликав кілька "посилок" одна за одною, що подарувало йому можливість злетіти догори на своєрідній платформі. Проте одна справа це все придумати, а зовсім інша ще й влучити точнісінько в голову ворогові. Складно навіть уявити обличчя "жертви" після перегляду "кілкаму".

"Очищення ваших бункерів від ворогів: дорого."

Саме таку об'яву міг би давати цей креативний гравець, якби шукав би роботу у всесвіті Warzone. Хоча сміх, що лунає впродовж всього відео, підказує нам, що для нього це швидше своєрідне хобі. Особливої насолоди додають реакції розлючених опонентів, що аж ніяк не очікували побачити безумця на квадроциклі всередині бункера.

"Віриш в карму?"

А варто було б, що власне й доводить цей хайлайт. Запам'ятайте просте правило: гра не закінчилась, доки ви не бачите титру про перемогу, хоча гравець, що програв, на це заслуговував.

"Везіння – не нескінченне."

І це добре засвоїть герой хайлайту.

"2,5 кілометри – не відстань для справжнього снайпера."

Користувач Reddit Anotherlevel34 здійснив неймовірний постріл зі снайперської гвинтівки: з однієї з веж Гулагу він поцілив точнісінько в голову гравцеві, що знаходився на вежі аеропорту.

Надіємося, що в разі того, якщо ви ще не грали у Warzone, то наша підбірка підштовхне вас до цього, адже це дійсно надзвичайно весела та цікава гра і ми впевнені, що її другий рік принесе ще більше задоволення та контенту геймерам з усього світу.